البورصة الأوروبية تسجل أسوأ أداء أسبوعي

حققت البورصة الأوروبية مكاسب طفيفة في تعاملات الجمعة بعد صدور بيانات أظهرت تباطؤ نمو الوظائف بالولايات المتحدة، مما هدأ بعض المخاوف من رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) لأسعار الفائدة، لكنها لم تقدم دعما يذكر لتحسين أسوأ أداء أسبوعي للمؤشر "ستوكس 600" في حوالي أربعة أشهر.

البورصة الأوروبية

وارتفع المؤشر "ستوكس 600 الأوروبي فى أسواق البورصة الأوروبية بنسبة 0.1% ، إذ غير اتجاهه أثناء الجلسة بعدما أظهرت بيانات أن الاقتصاد الأميركي أضاف في يونيو أقل عدد من الوظائف في عامين ونصف العام.

لكن استمرار الزيادات القوية في الأجور بالولايات المتحدة، أشار لاستمرار نقص العمالة بالسوق مما يعزز الرهانات بأن يستأنف المركزي الأميركي رفع أسعار الفائدة في وقت لاحق من الشهر الجاري.

وانخفض المؤشر "ستوكس 600" فى أسواق البورصة الأوروبية بواقع 3.1% هذا الأسبوع مسجلا أسوأ اداء أسبوعي منذ منتصف مارس، وارتفع مؤشر قطاع الكيماويات فى أسواق الأسهم الأوروبية بنسبة 1.6%.

وتصدرت قطاعات من بينها البناء والمواد الخام، والرعاية الصحية، والسفر والسياحة الهبوط الأسبوعي إذ خسر كل منها أكثر من 4%، في حين ظل المؤشر العقاري فى أسواق البورصة الأوروبية الرابح الوحيد بصعوده 0.4% خلال الأسبوع.

وقفز سهم "كوكاكولا" فى أسواق البورصة الأوروبية بنسبة 5.1% بعدما رفعت الشركة توقعاتها للأرباح في 2023، بحسب الاسواق العربية.

أسواق الأسهم الأمريكية تسجل خسائر أسبوعية

الأسهم الأمريكية

أغلق المؤشر "ستاندرد آند بورز 500" على انخفاض طفيف خلال تعاملات جلسة، يوم الجمعة، في اليوم التالي لموجة بيع واسعة النطاق إذ يستوعب المستثمرون تقريرا أظهر نموا أقل من المتوقع للوظائف الأميركية وينتظرون مزيدا من البيانات الاقتصادية ونتائج أعمال الشركات في الأسابيع المقبلة.

وأغلق المؤشر "ستاندرد آند بورز الذى يضم أكبر500 شركة فى بورصة وول ستريت ( الأسهم الأمريكية) منخفضا بواقع 12.42 نقطة أو بنسبة انخفاض تعادل نحو 0.28% لتصل الى مستوى 4399.17 نقطة، في حين تراجع 1.16% في الأسبوع.

وتراجع المؤشر "ناسداك المجمع لشركات التكنولوجيا" فى الأسهم الأمريكية بواقع 18.33 نقطة أو بنسبة هبوط تعادل نحو 0.13% ليصل إلى مستوى 13660.72 نقطة، وبلغت الخسائر الأسبوعية 0.92%.

كما هبط المؤشر "داو جونز الصناعي" فى الأسهم الأمريكية بنحو 196.21 نقطة أو بنسبة انخفاض تعادل نحو 0.58% ليصل إلى مستوى 33726.05 نقطة، فيما انخفض 1.95% خلال الأسبوع.

وتباطأ نمو الوظائف في الولايات المتحدة بوتيرة أكبر من المتوقع في يونيو بعد زيادة كبيرة في الشهر السابق لكن نقص العمالة بالسوق لا يزال مستمرا مع نزول معدل البطالة من أعلى مستوى في 7 أشهر واستمرار الزيادات الكبيرة نسبيا في الأجور.