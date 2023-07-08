الأب بولا رومسيس يفتتح نهضة "الأنبا كاراس السائح" ببني سويف

يفتتح الأب بولا رومسيس، اليوم السبت، أولى فعاليات كنيسة الأنبا كاراس السائح بمحي الدين التابعة لمطرانية بني سويف للأقباط الأرثوذكس برنامج النهضة الروحية لشفيعها، بدءًا من الساعة السادسة والنصف مساءً.

نهضة القديس الأنبا كاراس السائح في كنائس مصر

يتخلل اللقاء سرد تفاصيل عن سيرة القديس الأنبا كاراس السائح ومبادئ روحية وتعاليم حفظتها الكنيسة المصرية الارثوذكسية من الإنداثار بفضل الآباء القديسين الذي تنيحوا تاركين خلفهم إرثًا عظيمًا، ويتضمن اللقاء اقامة القداس الإلهي وفق الطقوس القبطية الأرثوذكسية المتمثلة في رفع البخور وتقديم الحمل وتلاوة ايات الكتاب المقدس، ذلك بمشاركة الآباء الكهنة واحبار الكنيسة والمصلين.

عيد صوم الرسل الأوئل في الكنائس القبطية الأرثوذكسية

يتزامن البرنامج مع فترة صوم الرسل التي تعيشها الكنائس القبطية حلاليًا وتستعد لختامها الأسبوع المقبل، ويحتل هذا الصوم مكانة روحية كبير بإعتباره احد أقدم العبادات التي اتبعها الرسل الاوائل حسب ماذكره العهد القديم، والذي يأتي بعد أيام من عيد العنصرة هو ختام فترة الخماسين المقدسة والتي بدءا عقب احتفالات عيد القيامة المجيد وتتبع الطقس الفريحي في صلاتها تقديرا لهذه الفترة التي شهدت قيامة المسيح من بين الاموات وصعوده للسماء بعد حواره الاخير مع تلاميذه على جبل الزيتون.

احتفالات وذكريات تُعيد الكنيسة إحيائها

وتتوالى المناسبات فقد جاءت هذه الاحتفالية بعدما دقت الكنائس اجراسها احتفالا بذكرى دخول العائلة المقدسة مصر في رحلة هي الاعظم على البشرية وجاب فيها ارض الكنانة من شمالا وجنوباً ومر في ٢٥ محطة خلال مسار هروبهم من بطش هيرودس الملك الذي أرسل جنوده لقتل جميع اطفال بيت لحم من عمر عامين ما دون، خوفا منه على عرش بعدما جاء المجوس يخبروه بظهور النجم الذي يشير إلى مولد ملك اليهود المنتظر، فظهر ملاكا للقديس يوسف الذي أرشده الله أن يأخذ المسيح وهو طفل وأمة البتول إلى أرض مصر.