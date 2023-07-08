باتريك بويان: الانتخابات الأمريكية تهدد قطاع الطاقة (شاهد)

قال باتريك بويان، الرئيس التنفيذي لشركة النفط الفرنسية توتال إنرجيز، إن الانتخابات الرئاسية الأمريكية ربما تحدث صدمة هائلة في قطاع الطاقة إذا فاز الجمهوريون، وقرروا وقف صادرات الهيدروكربونات.

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خسرنا الغاز والنفط الأمريكيين

وأضاف “بويان” خلال الجلسة التي ضمت مسؤولين تنفيذيين آخرين بقطاع الطاقة، أن الأمر الوحيد الذي قد يحدث، وهو خطر منهجي كبير، أن يقرر الجمهوريون وقف التصدير.. في الواقع، لست متأكدًا من أن الأمر سيتعلق بالغاز، ربما يكون متعلقًا بالنفط يوما ما.

وتابع "قد يجعل الأمريكيون سعر الغاز أو النفط المحليين مرتكزًا لجميع سياساتهم، لديهم موارد، وإن شعروا أن الصادرات سترفع الأسعار لديهم، سيتوقفون عن العمل معنا.. الآن يمكنني إخباركم أنه إذا خسرنا الغاز والنفط الأمريكيين، بالإضافة إلى النفط والغاز الروسيين، فلن يكون ذلك الأمر صدمة، بل صدمة كبرى".

سعر برميل النفط مرتفعًا على نحو مستدام

توقع الرئيس التنفيذي لشركة النفط الفرنسية توتال إنرجيز، أن يكون سعر برميل النفط مرتفعًا على نحو مستدام، بسبب التحول العالمي نحو مصادر الطاقة النظيفة، وتقلص الاستثمارات في قطاع النفط.

يذكر أن 11 مرشحًا جمهوريًا قد أعلنوا عن سعيهم لنيل ترشيح الحزب لمنافسة الرئيس الديمقراطي جو بايدن، في الانتخابات التي تجري يوم 24 نوفمبر 2024، ولم يقطع هؤلاء على أنفسهم سوى القليل من التعهدات الواضحة المتعلقة بالسياسات منذ ذلك الحين.

وكانت حكومة بايدن، أجريت العام الماضي أكبر عملية بيع على الإطلاق من مخزون النفط الاستراتيجي البالغ 180 مليون برميل، في إطار استراتيجية لإعادة الاستقرار إلى أسواق النفط مرتفعة الأسعار، والتغلب على تكاليف الاستخراج المرتفعة في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية.