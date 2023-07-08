كشف ملابسات فيديو مشاجرة أمام أحد المطاعم بالقاهرة

قامت أجهزة وزارة الداخلية بكشف ملابسات تداول مقطع فيديو يتضمن وقوع مشاجرة أمام أحد المطاعم بالقاهرة.. وضبط طرفيها.

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فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات على مواقع التواصل الإجتماعى يتضمن قيام (3 أشخاص) بإلقاء حجارة وزجاجات فارغة على أحد المطاعم بمنطقة مدينة نصر بالقاهرة.

بالفحص تبين نشوب مشاجرة بين طرف أول:(عدد 3 أشخاص)وطرف ثان:(مدير مطعم وعدد 4 عمال) بسبب محاولة الطرف الثانى صرف الطرف الأول من أمام المطعم محل عملهم لقيامهم بمضايقة المترددين عليه.. تعدى خلالها الطرفين على بعض بإلقاء حجارة وزجاجات فارغة دون إصابات أو تلفيات، كما لم يتم تحرير محضر بالواقعة.

تم ضبط طرفى المشاجرة.. وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.. وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

مصرع شخص في مشاجرة بالقليوبية

وفي سياقٍ مُتصل، لقى شخص مصرعه في مشاجرة نشبت بينه وآخر في منطقة الدلتا بشبين القناطر في محافظة القليوبية، حيث طعنا بعضهما ولقى الأول مصرعه وأصيب الثانى.

تلقى مأمور مركز شرطة شبين القناطر إشارة من مستشفى الشاملة بشبين القناطر يفيد وصول ف م م 35 سنة جثة هامدة إثر عدة طعنات في أنحاء الجسد وتم التحفظ على الجثة في مشرحة المستشفى لحين الفحص والتحري.

تم إخطار مدير أمن القليوبية فتم تشكيل فريق بحث بقيادة مدير إدارة البحث الجنائى ورئيس مباحث مركز شبين القناطر لكشف غموض الواقعة.

وتوصلت التحريات إلى أن المجنى عليه كان يتشاجر مع شخص آخر في منطقة الدلتا بدائرة مركز شبين القناطر وأصيب الأخير بعدة طعنات ايضا وتم نقله مصابا إلى إحدى المستشفيات ووضع الحراسة اللازمة علية لحين سؤاله في الواقعة .

وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق فأمرت بالتحفظ على الجثة لحين العرض على أحد الأطباء الشرعيين وكذا التحفظ على المصاب والاستعلام عن حالته للسؤاله في الواقعة وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة.

استقبل مستشفى دار السلام المركزى جنوب شرقى محافظة سوهاج عامل يقيم بدائرة المركز مصابا بطلق نارى بالساق اليسرى وتم نقله للمستشفى سوهاج الجامعى لتقى العلاج اللازم تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الواقعة.

كان اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مساعده لقطاع الشرق يفيد بوقوع مشاجرة بين طرفين بسبب الخلافات على لهو الأطفال وخلافات الجيرة وتم نقل المصاب للمستشفى.

وبالفحص تبين من خلال التحريات اتى أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد رئيس مباحث المديرية والعميد رئيس فرع بحث الشرق والمقدم رئيس وحدة مباحث مركز دار السلام بورود إشارة من مستشفى السلام المركزي لمركز دار السلام بوصول المدعو محمد ح م م 42 سنة عامل ويقيم دائرة المركز مصاباً " بطلق ناري بالساق اليسري " وتم تحويله لمستشفي سوهاج الجامعي.

وبسؤال شقيقه أتهم نجل خالته المدعو مؤمن ح م ا 30 سنة عامل ويقيم بذات الناحية بالتعدي عليه وإطلاق عيار من سلاح ناري كان بحوزته مما نتج عنه إصابته بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم فرد روسي محلي الصنع بإرشاده وبمواجهته اقر بأرتكاب الواقعه لذات السبب تم تحرير محضرا بالواقعة وتم إخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق.