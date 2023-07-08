ترميم أقدم كهف في العالم (شاهد)

جارستين أو الكهف ذو الأعمدة الأربعة هو أحد أهم المواقع الأثرية في مدينة العراق ويعود تاريخه وفقا للوثائق المحفوظة في متحف المدينة إلى اثني عشر ألف عام قبل الميلاد.

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ويرتبط الكهف الذي يعد من أقدم الكهوف في التاريخ ارتباطا وثيقا بانتشار الديانة الزرادشتية، حيث يمثل موقعا لأداء تقوض جنائزية لليزيديين الذين كانوا يحضرون جثث موتاهم إلى هذا الكهف ويضعونها على سرير صخري محاط بأربعة أعمدة حجرية ترمز إلى الماء والهواء والنار والتربة.

ترميم الكهف على قدم وساق

وفي الوقت الحالي يتم ترميم الكهف على قدم وساق، وبدأت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة يونيسكو العمل على هذا المشروع بالتعاون مع حكومة إقليم كردستان في شمال العراق.

وبعد مبادرة أطلقها الاتحاد الأوروبي تحت عنوان دعم سوء للعيش من خلال تنمية التراث الثقافي، وخصص لمشروع الترميم ميزانية قدرها سبعمائة وواحد وثلاثون ألف دولار.

ويتم تنفيذ المشروع على مرحلتين، الأولى تركز على إزالة المخلفات الطبيعية وظنظيف الموقع وتجهيزه للمرحلة الثانية التي تشمل تشييد قسر ووضع طرق ووسائل انهارت.

ومن خلال المبادرة تم توفير فرص عمل للعاطلين في المنطقة من العراقيين واللاجئين السوريين بإقليم كردستان العراق، حيث يعمل يوميا خمسة وعشرون عاملا في هذا المشروع الذي من المفترض أن يستمر ألف يومًا.

خلق فرص عمل لأهالي دهوك

ويعد هذا خطوة مهمة للمحافظة على الموقع وجذب السائحين، وفي الوقت نفسه يخلق فرص عمل لأهالي دهوك، وكذلك للنازحين الذين يعيشون في دهوك مثل ايزديين وإخواننا اللاجئين السوريين.

كهف جارستين الذي يعد من أهم المواقع الأثرية في العالم يأتي ترميمه أحد أهم المشروعات التي تحافظ وتعيد ترميم آثار الحضارة العراقية العريقة، التي دمرت معظمها في الماضي القريب بأيادي الإرهاب الغاشم.