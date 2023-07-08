المصايف ترفع الريات الخضراء والحمراء بشواطئ الإسكندرية

أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية رفع الريات الخضراء بـ 6 شواطئ – اكتمل بها حواجز الأمواج- وسمحت للرواد بنزول البحر، فيما رفعت الرايات الحمراء والصفراء في باقي الشواطئ بسبب تحذيرات الأرصاد الجوية.

أوضح الدكتور محمد عبدالرازق، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، أن هذه الشواطئ هي «إيناس حقي، إسحق حلمي، السرايا العام، الإسكندر، ميامي العام، أبوهيف المميز».

وأشار إلى أن الشواطئ المشار إليها تعمل حواجز الأمواج الموجودة بها على عدم ارتفاع الأمواج واستقراها ما يسمح بالسباحة بشكل آمن، مناشدًا رواد الشواطئ الالتزام بتعليمات المنقذين، حفاظًا على سلامتهم.

وأضاف رئيس إدارة السياحة والمصايف، أنه جرى توجيه مستأجري الشواطئ لاتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة نظرًا لارتفاع الأمواج، والتشديد على منع المواطنين من التوغل داخل مياه البحر والتواجد بالمناطق الآمنة فقط.

كانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية وجهت تحذيرًا لأهالي محافظات بالوجه البحري، «تحذيري بحري» بدءًا من اليوم وحتى الاثنين المقبل بسبب نشاط الرياح الشمالية الغربية على شواطئ البحر المتوسط «مطروح -الضبعة -العلمين -الإسكندرية -بلطيم – دمياط».

وبحسب الأرصاد الجوية يعمل نشاط الرياح على اضطراب في حركة الملاحة البحرية، وارتفاع الموج من ٢ إلى ٣ متر، مطالبة المصطافين بضرورة توخي الحيطة والحذر.

أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، ، رفع الرايات الصفراء والحمراء على شواطئ القطاعين الشرقي والغربي، بسبب ارتفاع أمواج البحر المتوسط وتحذيرات هيئة الأرصاد الجوية، حفاظًا على سلامة المصطافين.

وتعتبر الرايات وسيلة تحذير للمصطافين للتعبير عن حالة البحر، إذ تعني الرايات الحمراء عدم النزول إلى البحر نهائيًا، والصفراء أن البحر متاح للنزول مع توخي الحيطة والحذر، والخضراء تعني أن البحر آمن ومتاح للنزول.