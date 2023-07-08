عاجل
الأرض المباركة تحقق المعجزات.. 131 عملية فصل توائم ناجحة في السعودية
السبت 08 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

عثمان احمد يستكمل مهامه الفنية مع نادي مكادي استعدادًا للمحترفين

نادى مكادي
نادى مكادي

أعلنت إدارة نادي مكادي الصاعد حديثا لـ دوري المحترفين عن تجديد الثقة لـ “عثمان احمد”، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم ليقود الفريق في الموسم القادم رسميًا.

 

txt

القسم الثاني.. بتروجيت في دوري المحترفين والاتصالات يتأهل للدورة الثلاثية

txt

نتائج الجولة الأخيرة بالقسم الثاني.. البلدية للأضواء والمنصورة الي القسم الثالث

 

وأكد احمد الصحيفي رئيس مجلس إدارة شركة مكادي لكرة القدم أنه تم تجديد الثقة في الجهاز الفني بقيادة عثمان احمد المدير الفني وذلك بعد الانجازات الكبيرة التي حققها مع الفريق خلال عامين والصعود بالفريق من القسم الرابع الثالث ومن الثالث للمحترفين .

وأكمل:"سنقوم بدعم الفريق  بلاعبين مميزين خلال الفترة المقبلة لخوض دوري المحترفين الذي يعد بمثابة دوري ممتاز مع توفير المناخ الجيد الفريق لمواصلة الانجازات".

تشكيل الجهاز الفنى للفريق الاول بنادي مكادي

ويضم الجهاز الفني لفريق مكادي الحاج احمد الصحيفي رئيس مجلس الاداره ودون شانكس المدير الرياضي وعثمان احمد المدير الفني  وكريم وعبدالحكيم مدرب عام  وعبدالله السعيد مدرب  ومصطفي الغدار حراس مرمي  ومحمد حمدي مدير اداري  وباسم مدحت اداري  ومحمد عبدالمعطي اخصائي تأهيل  ومحمد صابر مدلك  واسماعيل محمد مشرف غرف  وحمدي احمد عامل ملاعب ومحمد حسن عامل ملاعب.

تصريحات عثمان احمد مدرب فريق مكادي


وعبر عثمان احمد عثمان المدير  الفني لفريق مكادي عن مدى سعادته بثقة إدارة النادي والحاج احمد الصحيفي مشيرا الى أنه يسعي بقوة لتقديم أفضل ما لديه مع الفريق للمنافسة بقوة على الصعود للدوري الممتاز .

وتابع:"اللاعبين حققوا إنجاز كبير بالصعود لدوري المحترفين بعد موسم ونصف وجاء ذلك من خلال خطة تم وضعها منذ اليوم الأول منذ تأسيس النادي من عامين فقط هدفها الصعود للدوري الممتاز، موضحًا ان الحلم اصبح قريب المنال بعد التأهل لدوري المحترفين.

يذكر أن فريق مكادي تأهل لدوري المحترفين بعد الفوزعلي قوص بثلاثة أهداف نظيفة، في الجولة الأخيرة من دورة الترقي وتصدر مكادي مجموعته بدوري الترقي بالدرجة الثالثة برصيد 12 نقطة بفارق نقطة عن القوص ليضمن الصعود بشكل رسمي.

ويعد مكادي هو أول الصاعدين لدوري المحترفين الذي سيبدأ في الموسم المقبل والمكون من 20 فريق.

مواد متعلقة

القسم الثاني.. بتروجيت في دوري المحترفين والاتصالات يتأهل للدورة الثلاثية

نتائج الجولة الأخيرة بالقسم الثاني.. البلدية للأضواء والمنصورة الي القسم الثالث

ننفرد بقرارات لجنة مسابقات دوري القسم الثاني بشأن الجولة 29

أندية القسم الثاني والثالث ترفض دوري المحترفين في اجتماع الترسانة

رئيس الرجاء يقدم مقترحا لشكل مسابقات القسم الثاني والثالث والرابع

قرارات لجنة مسابقات القسم الثاني عن الجولة 28
الجريدة الورقية