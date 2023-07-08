ريا آبي راشد زهرة بيضاء برفقة توم كروز

تتمتع الإعلامية اللبنانية ريا أبي راشد بذوق رفيع جعلها تخطف الأضواء لرقي إطلالاتها المستوحاه من الطبيعة وتعكس نعومة أنوثتها دون تكلف، وهذا ما جعلها محط أهتمام وإعجاب متابعيها ومثال تقتدي به أغلب الفتيات والسيدات في هذا الجيل.

وتألقت ريا أبي راشد بإطلالة ناعمة مفعمة بزهور الربيع، اثناء مقابلتها مع الممثل والمنتج سينمائي الأمريكي توم كروز، الذي عُرِف بأدائه لكثير من الأدوار في الأفلام الأمريكية التي نالت شهرة عالمية.حيث ارتدت فستان طويل يمزج بين الأناقة والجاذبية في آن واحد، صمم من قماش ناعم مزركش بالزهور مع أكمام طويل مفتوحة باللون الأبيض وتزينت ببعض المجوهرات الراقية مرصعه بحبات الألماس.

وتنجذب ريا أبي راشد للتزين ببعض المجوهرات أو الإكسسوارات الراقية لتتناغم مع إطلالاتها الناعمة.

واستطاعت ريا أن تواكب الموضة بذكاء لتختار من بينها ما يتناسب في مختلف الأوقات بلمسة أنوثية ناعمة لتتألق ببعض الأزياء الكلاسيكية والرسمية فضلا عن فساتين السهرة الجذابة.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت تسريحة شعر بسيطة على طريقة الويفي الواسع ووضعت مكياجًا ناعمًا مرتكزًا على الألوان الترابية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون البينك في الشفاه.

ريّا أبي راشد من مواليد 12 مايو 1977 ، مذيعة لبنانية ومقدمة برامج تلفزيونية وصحفية ومنتجة في شبكة إم بي سي منذ عام 2003.

منذ عام 2010 وهي تقوم بتقديم برنامج المواهب الشهير أرابز غوت تالنت إلى جانب مغني الراب السعودي قصي خضر.

كما تنفرد بتقديم برنامجها الخاص سكووب، الذي يغطي آخر أخبار هوليود بالإضافة إلى استضافتها لأبرز المشاهير من الممثلين.

سيرتها

بدأت حياتها المهنية كصحفية في بيروت قبل انتقالها إلى المملكة المتحدة بعام 1999، وهي حاصلة على درجة البكالوريوس في الاقتصاد والماجستير في السينما وعلى درجة الماجستير في الصحافة والإذاعة من جامعة وستمنستر، لندن. تتحدث عدة لغات بطلاقة، وهنّ العربية والإنجليزية والفرنسية والإيطالية والإسبانية.

حياتها المهنية

تعتبر ريّا أول محاورة عربية تدخل كواليس نجوم السينما والموسيقى والفن الغربي، ومن هنا توسعت نشاطاتها بعد حصولها على شهادة ماجستير في الصحافة المرئية في لندن؛ لتشمل إعداد وتقديم برنامج «سكووب» في عام 2005 الذي تقوم ريّا فيه بمحاورة نجوم الغرب. وتعتبر ريّا برنامج «سكووب» أهم إنجازاتها كمحاورة خاصة.