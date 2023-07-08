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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

محمد ياسين يجدد عقده مع المريخ البورسعيدي

محمد ياسين
محمد ياسين

أعلن مسؤولو نادى المريخ برئاسة أحمد جوهر، عن إبرام التعاقد مع المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم وجهازه المعاون لخوض منافسات الموسم الرياضي الجديد.

 

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وقررت ادارة النادي البورسعيدي استمرار محمد ياسين المدير الفنى في قيادة الفريق للموسم الرياضي الجديد 2023 ـ 2024.

محمد ياسين 

وفى سياق متصل، أكد أيمن عيد المتحدث الإعلامى بنادى المريخ البورسعيدي، أن قرار الادارة بإستمرار المدير الفنى محمد ياسين فى الموسم الجديد كانت بمثابة تجديد الثقه، فيما تم منحه الحرية الكاملة لإختيار الجهاز المعاون و التجهيز للموسم الرياضي الجديد، والعمل على مواصلة الهدف المطلوب وهو التواجد فى الدورى الممتاز.

ويتمتع محمد ياسين بإمتلاكه فكرًا مميزًا ببصماته الواضحة فى  فترات سابقة مع النادي البورسعيدي منذ توليه مهام المدير الفني للفريق.

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