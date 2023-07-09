الجزء الثاني من فيلم شمس الزناتي.. حقيقة أم شائعة؟

انتشرت أخبار عبر صفحات سوشيال ميديا عن تحضيرات الفنان محمد عادل إمام، ومشاركة والده الزعيم عادل إمام في تقديم جزء ثاني من فيلم شمس الزناتي، الذي قدمه الفنان عادل إمام منذ ما يقرب من عشرون عام، مع كوكبه كبيرة من نجوم الفن، وكل هذه الأخبار لم تأتي من الفنان محمد عادل إمام بتصريح واضح على لسانه، وفي نفس الوقت لم ينفي محمد عادل إمام الخبر.

كما تم نشر أخبار تفيد بأن سيكون تصوير الفيلم في المملكة العربية السعودية في أول شهر أغسطس القادم، وحتى الأن لم يتم الاستقرار على باقي فريق العمل، غير مشاركة الزعيم الفنان عادل إمام في الفيلم، ومن الأرجح أن تكون الفنانة ياسمين صبري هي بطلة العمل.

قصة الفيلم

تدور أحداث الفيلم أثناء الحرب العالمية الثانية، تتعرض واحة نائية في الصحراء لهجوم مجموعة من المسلحين بقيادة المارشال برعي وسرقة خيراتها، يسافر عثمان شيخ القبيلة للقاهرة لشراء الأسلحة اللازمة، ويستعين بشخص يدعي شمس الزناتي والذي يحب حنة القادمة من نفس الواحة، ويستعين بدوره بمجموعة من أصدقائه، ويجندهم للاشتراك معه في هذه المهمة.

أبطال الفيلم

من بطولة كل من الفنان عادل إمام، محمود حميدة، سوسن بدر ،محمود الجندي ، مصطفى متولي، عبدالله محمود ومن تأليف مجدي هداية إخراج سمير سيف.

وقال الناقد طارق الشناوي “قصة فيلم شمس الزناتي أصلًا قصة ياباني، والأمريكان خدوه منهم، وديه تركيبة عالمية، ويجب يكون عندك إطلالة، ومخرج الفيلم كسر الدنيا وهو معاه عادل إمام، واللي أنا أعرفه إن هم مش هيعملوا جزء ثاني، هيعملوا نسخة تانيه، ومش هنصادر على حق التجربة، والعمل حالة عامة، وقالب عام، ويتيح لكل مخرج وكاتب إنه يفكر، والقالب ده أتعمل بالياباني والمصري والأمريكاني، وممكن يكون فيه معالجة مختلفة”.

وفي سياق آخر، يسابق الزمن الفنان محمد عادل إمام للانتهاء من تصوير فليمه الجديد أبو نسب.

قصة الفيلم تدور في إطار كوميدي حول شخصية طبيب "محمد إمام" يدخل في العديد من الصرعات بسبب أزمة النسب، والمشاكل التي تحدث بين العائلات بسبب هذا الأمر.

الفيلم من بطولة محمد إمام ، ياسمين صبري ، ماجد الكدواني وفاء عامر، هالة فاخر، ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ أيمن وتار وإخراج رامي إمام.