رئيس أزهرية كفرالشيخ يتابع لجان امتحانات الثانوية

تابع رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفرالشيخ الأزهرية الدكتور عبدالناصر شهاوي، السبت جولاته لتفقد سير امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية .

وتفقد " الشهاوي" مجمع لجان الفتيات لإدارة كفرالشيخ التعليمية الأزهرية، للاطمئنان على مدى انتظام العمل بلجان الإدارة.

وتابع رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفرالشيخ الأزهرية سير العمل في لجنة فتيات مصطفى طلخان الثانوي بمسير، والتي تضم معها لجان معاهد فتيات: كفرالطايفة - المرابعين - الخادمية - فتيات متبول الثانوي.

وتأتي جولات رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفرالشيخ الأزهرية الدكتور عبدالناصر شهاوي في إطار الاطمئنان على مدى انتظام سير أعمال الامتحانات بلجان الشهادة الثانوية الأزهرية بمعاهد المنطقة، وذلك في ظل المتابعة اليومية من مشيحة الأزهر و رئاسة قطاع المعاهد الأزهرية بالقاهرة.

وأكد الدكتور "شهاوي" خلال جولته علي توفير البيئة والجو المناسب للطالبات لأداء الامتحانات بشكل مثالي، يحقق لهن كافة سبل التركيز والراحة، التي تعينهن على التفوق والنجاح.

وحرص فضيلته على الحوار مع الطالبات حول محتوى الأسئلة ومطابقتها للزمن المقرر لها، كما شدد على منع الغش نهائياً والتصدي لكافة أساليبه، متابعاً سير العمل بداخل الكنترولات الفرعية لهذه اللجان، وكذا متابعة تواجد الموجهين ورجال المتابعة بداخل اللجان منذ انطلاق اللحظات الأولي لها، كما شدد فضيلته على أهمية الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المُتبعة، وتنفيذ التعليمات الخاصة بضوابط الامتحانات والواردة من الإدارة المركزية للامتحانات برئاسة قطاع المعاهد الأزهرية.