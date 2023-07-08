منتخب شباب الطائرة يخسر ثاني مبارياته ببطولة العالم أمام إيطاليا

خسر منتخب مصر الوطني للكرة الطائرة للشباب تحت 21 عاما، أمام نظيره منتخب إيطاليا بنتيجة 3 - 0، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم السبت ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة العالم المقامة حاليا في البحرين.

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وجاءت نتائج الأشواط خلال المباراة كالتالي:

25 - 12

25 - 16

25 - 18

و كان منتخب مصر قد خسر في الجولة الأولى أمام منتخب البرازيل أمس بنتيجة 3-0 أيضًا، وي تبقى له مباراة واحدة في دور المجموعات أمام منتخب المكسيك.

موعد مباراة مصر والمكسيك ببطولة العالم للكرة الطائرة للشباب

و يخوض منتخب مصر للكرة الطائرة للشباب أخر مبارياته بدور المجمعات غدا الأحد في تمام الساعة الثانية ظهرا أمام منتخب المكسيك.

و تضم قائمة منتخب مصر 12 لاعبًا و هم:

ياسين محمد و عمر عابد و زياد أسامة و أحمد ياسر و عبد الرحمن محمد و أحمد إبراهيم و عبد الله إبراهيم و حازم أشرف و علي وائل و عمرو أحمد و حمزة حمدي و وياسين أشرف.

و يترأس بعثة مصر في البحرين، الدكتور وائل قنديل عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للكرة الطائرة، و بينما يقود المنتخب فنيًا هاني مصيلحي، و مصطفى هلال مدربًا عامًا، و أحمد سعيد محللًا تقنيًا، و الدكتور محمد يونس طبيبًا.

و خاض منتخب مصر بطولة ودية مع منتخبات السعودية، و الأرجنتين ، في ظل حرص الاتحاد المصري للكرة الطائرة برئاسة المهندس ياسر قمر، على توفير كافة الدعم لجميع المنتخبات القومية ، من أجل تحقيق أفضل النتائج و حصد المزيد من البطولات. حيث أضافت مشاركة منتخب الأرجنتين لهذه البطولة قوة كبيرة خاصة و إن المنتخب الأرجنتيني للكبار هو المصنف السابع عالميًا ، بينما يصنف منتخب الأرجنتين للشباب في المركز الثالث عالميًا .

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