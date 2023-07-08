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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

منتخب شباب الطائرة يخسر ثاني مبارياته ببطولة العالم أمام إيطاليا

منتخب شباب الكرة
منتخب شباب الكرة الطائرة تحت 21 عاما

خسر منتخب مصر الوطني للكرة الطائرة للشباب تحت 21 عاما، أمام نظيره منتخب إيطاليا بنتيجة 3 - 0، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم السبت ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة العالم المقامة حاليا في البحرين.

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وجاءت نتائج الأشواط خلال المباراة كالتالي: 

25 - 12

25 - 16 

25 - 18

و كان منتخب مصر قد خسر في الجولة الأولى أمام منتخب البرازيل أمس بنتيجة  3-0 أيضًا، وي تبقى له مباراة واحدة في دور المجموعات أمام منتخب المكسيك.

موعد مباراة مصر والمكسيك ببطولة العالم للكرة الطائرة للشباب

و يخوض منتخب مصر للكرة الطائرة للشباب أخر مبارياته بدور المجمعات غدا الأحد في تمام الساعة الثانية ظهرا أمام منتخب المكسيك.

و تضم قائمة منتخب مصر 12 لاعبًا و هم: 

 

ياسين محمد و عمر عابد و زياد أسامة و أحمد ياسر و عبد الرحمن محمد و أحمد إبراهيم و عبد الله إبراهيم و حازم أشرف و علي وائل و عمرو أحمد و حمزة حمدي و وياسين أشرف.

 

 و يترأس بعثة مصر في البحرين، الدكتور وائل قنديل عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للكرة الطائرة، و بينما يقود المنتخب فنيًا هاني مصيلحي، و مصطفى هلال مدربًا عامًا، و أحمد سعيد محللًا تقنيًا، و الدكتور محمد يونس طبيبًا.

و خاض منتخب مصر بطولة ودية مع منتخبات  السعودية، و الأرجنتين ، في ظل حرص الاتحاد المصري للكرة الطائرة برئاسة المهندس ياسر قمر، على توفير كافة الدعم لجميع المنتخبات القومية ، من أجل تحقيق أفضل النتائج و حصد المزيد من البطولات. حيث أضافت مشاركة منتخب الأرجنتين لهذه البطولة قوة كبيرة خاصة و إن المنتخب الأرجنتيني للكبار هو المصنف السابع عالميًا ، بينما يصنف منتخب الأرجنتين للشباب في المركز الثالث عالميًا .

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