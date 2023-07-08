تكريم أوائل الشهادتين الإبتدائية والإعدادية بإدارة كفر صقر الأزهرية

أناب الدكتور السيد أحمد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، الدكتور أحمد ماضي مدير التعليم النموذجى والدكتور إبراهيم حسيني مدير إدارة كفر صقر التعليمية الأزهرية، وذلك لتكريم أوائل تلاميذ وطلاب الشهادتين الابتدائية والإعدادية ممن حصلوا على أعلى الدرجات في امتحانات الشهادتين الإبتدائية والإعدادية للعام الدراسي الحالي ٢٠٢٣/٢٠٢٢.

َوقال الدكتور أحمد ماضي، مدير التعليم النموذجى بالمنطقة، حضرنا اليوم لتهنئة الطلاب المتفوقين وذويهم نيابة عن رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية، مؤكدًا حرص منطقة الشرقية الأزهرية على دعم وتشجيع الطلاب المتفوقين دراسيًا، ومطالبًا إياهم بضرورة بذل المزيد من الجهد وتحقيق أعلي الدرجات في المراحل الدراسية المقبلة

وأشار الدكتور ابراهيم حسيني ، مدير إدارة كفر صقر التعليمية الأزهرية، إلى إن الهدف الرئيس هو تشجيع الطلاب على الاستمرار في التفوق الدراسي، فضلا عن زيادة دافعيتهم إلى تحقيق أفضل النتائج بمختلف المراحل التعليمية.