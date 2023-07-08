ضبط 4 مصانع ومخزن عشوائي

شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة في وزارة الداخلية حملة مُكبرة، استهدفت كل المخالفات والقضايا المتنوعة بنطاق محافظة "الشرقية".

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أسفرت جهودها فى مجالى حماية الثروة الزراعية "المخصبات الزراعية " وحماية البيئة "الصحة العامة" عن ضبط 4 مصانع ومخزن عشوائى "بدون ترخيص"، لـ (إنتاج وتداول المخصبات الزراعية – تصنيع غراء الأخشاب من مخلفات جلود الحيوانات – تصنيع الأحبار – تدوير المخلفات فى تصنيع خام البلاستيك – تداول المواد الكيماوية)، بمضبوطات بلغت (17,8 طن "مخصبات زراعية" – 40 طن "غراء" - 21,6 طن "أحبار" – 9 طن "مخلفات بلاستيكية" – 60 طن "مواد كيماوية") مجهولة المصدر مغشوشة، ومقلدة ومنسوب إنتاجها لشركات وهمية وبدون بيانات أو فواتير.

رصد نشاط عناصر إجرامية تخصصت في تجارة المخدرات

وفي سياقٍ مُتصل، رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعات (الأمن الوطنى – الأمن العام - الأمن المركزى)، ومديريتى أمن (الإسماعيلية – الشرقية) والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة نشاط عدد من العناصرالإجرامية تخصصوا فى الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم مُتخذين من دائرتى مركزى شرطة (القصاصين – بلبيس) مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم حيث تم ضبط (أحد الأشخاص وشقيقه "لهما معلومات جنائية") حال استقلالهما سيارة بالقرب من مسكنهما بدائرة مركز شرطة القصاصين .. وبحوزتهما (عدد 50 طربة لمخدر الحشيش وزنت 5 كيلو جرامات – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول).

ونجحت الجهود في ضبط (أحد الأشخاص) حال تواجده بمسكنه بدائرة مركز شرطة بلبيس .. وبحوزته (عدد 12 طربة لمخدر الحشيش وزنت 1,200 كيلو جرام – سيارة - مبلغ مالى – هاتف محمول) وضبط (إحدى السيدات ، لها معلومات جنائية) حال تواجدها بمحيط سكنها بدائرة مركز شرطة بلبيس .. وبحوزتها (كمية من مخدر الهيروين وزنت 500 جرام – مبلغ مالى – هاتف محمول) وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات .

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (475,000 أربعمائة وخمسة وسبعون ألف جنيه تقريباً).

وتُكثف أجهزة وزارة الداخلية جهودها من أجل ضبط كافة أنواع المُخالفات والجرائم والإيقاع بالمُجرمين والهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية والمُدانين في قضايا بلطجة.