مصر تولي قطاع السياحة اهتمامًا واضحًا (فيديو)

قال مجدي شاكر، الخبير الأثري، إن مصر بمثابة سحر لكل السائحين، وكل من يأتي إليها يقع في حب تراثها وتاريخها الحضاري الفريد، مضيفًا: “أتمنى أن ننشر ثقافة السياحة وأهمية الآثار لدى الأطفال منذ الصغر”.

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ودعا " شاكر" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، الجميع إلى زيارة الأماكن الأثرية، لكي نشعر بعظمة الحضارة التاريخية، ونساهم بشكل كبير في زيادة الجذب السياحي لمصر.

الدولة تولي قطاع السياحة اهتمامًا واضحًا:



وأكد أن الدولة المصرية تولي قطاع السياحة اهتمامًا واضحًا، مضيفًا: “نجحنا في افتتاح ما يقارب من 26 متحفًا من أصل 40 متحفًا، وذلك خلال الـ 10 سنوات الماضية فقط”.

وأشار إلى أن هناك متحفًا سيتم افتتاحه خلال أيام خاص بالحضارة اليونانية والرومانية، والذي يعد من أوائل المتاحف في العالم لهذه الحضارة، ورابع المتاحف القومية في مصر.