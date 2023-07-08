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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

محافظ الشرقية: إستمرار توريد القمح للصوامع والشون

الدكتور ممدوح غراب
الدكتور ممدوح غراب - محافظ الشرقية

ثمن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، الدور الذي تقوم به مديرية التموين في متابعة عملية حصاد وتوريد محصول القمح مع المزارعين علي مستوي المحافظة ومساعدتهم في سرعة تسليمه لصوامع التخزين، موجهًا الجهات المعنية بتذليل كافة العقبات أمام المزارعين لتحقيق أكبر كمية توريد هذا العام.

ومن جانبها أشارت فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة التموين بالشرقية، إلي ان ما تم توريده اليوم من الأقماح بلغ ١٠١ طن و ٨٣٦ كيلو قمح ليصل اجمالي كمية الأقماح المحلية الموردة حتى اليوم ٥٣٤٢٧٢ طن و ٠٣٧كيلو قمح .

أوضحت وكيلة وزارة التموين أنه يحظر على اصحاب مصانع الاعلاف والمسئولين عن ادارتها استخدام القمح المحلي سواء كان بمفرده او مختلطا بالتبن او الحبوب او اي مواد اخرى في مكونات الاعلاف بكافه انواعه او حيازته بقصد الاستخدام.

 

ولإحكام السيطرة على عمليات توريد الأقماح للصوامع و الشون المخصصة لذلك أضافت وكيلة وزارة التموين أن الكميات الموردة من الاقماح خارج المحافظة بلغت ١٠٢٧١ طن والكميات التي تم ظبطها بلغت ٩١٥ طن وتم تحرير محاضر ضد المخالفين والتي بلغ عددها 29 محضر.

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