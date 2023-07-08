تحرير 3060 محضر تمويني خلال يونيو الماضي بالشرقية

قالت فايزة عبد الرحمن، وكيلة وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الشرقية، إن المديرية مستمرة بتوجيه ضربات متلاحقة بالتنسيق مع مباحث التموين ومديرية الصحة والطب البيطري وجهاز حماية المستهلك لضبط الأسواق، والتصدي لعمليات تهريب السلع وتخزينها بهدف إعادة بيعها بالسوق السوداء، وضبط المتلاعبين في أسعار السلع المدعمة والمتاجرين بالسلع الفاسدة منتهية الصلاحية.

واوضحت أن للحملات الرقابية والتفتيشية التى تشنها الإدارات التموينية المختلفة على الأسواق والأنشطة التجارية المختلفة، تستهدف ضبط حركة البيع والشراء، وحماية المواطنين من جشع التجار.

وأشارت إلى أنه خلال شهر يونيو الماضى، قامت مديرية التموين بشن عدد من الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية، وأسفرت تلك الحملات عن تحرير 3060 محضراً منها 2033 محضراً ضد المخابز البلدية والسياحية المخالفة، لوجود مخالفات ما بين نقص وزن وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات والإشتراطات الصحية ومخابز تعمل بدون ترخيص من الجهات المختصة، و1027محضراً فى حملات رقابية على الأسواق ومحطات الوقود ومستودعات البوتاجاز لوجود مخالفات ما بين عدم الإعلان عن سعر المنتجات المعروضة، وعدم صلاحية السلع للإستخدام الآدمي، ومحاضر ضد أصحاب منشآت تعمل بدون ترخيص، ومحاضر غش تجارى وضد تجار تموينين مخالفين.

وأضافت وكيلة الوزارة أنه تم ضبط سلع غذائية منها طن و750 كيلو دقيق، و500 كيلو ملح، و3 طن قمح، و400 كيلو لحوم، وطن و650 كيلو دواجن، و33 كرتونة زيت جميعهم، سلع مجهولة المصدر، وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

كما تم ضبط سلع استهلاكية بعضها مجهولة المصدر، والأخرى منتهية الصلاحية منها 800 لتر سولار، و600 لتر بنزين، و5000 عبوة سجائر، و30 باكت كحول جميعم سلع غير صالحة للاستهلاك، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.