تجديد حبس عاطل ضبط بحوزته مواد مخدرة وسلاح ناري

قررت نيابة مركز أشمون بمحافظة المنوفية، تحت إشراف المستشار على حسن المحامى العام لنيابات المنوفية، تجديد حبس عاطل ضبط وبحوزته مواد مخدرة وسلاح نارى بقرية شما، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

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تمكنت مباحث مركز شرطة أشمون بمديرية أمن المنوفية، من ضبط عاطل وبحوزته مواد مخدرة بقرية شما وبحوزته مواد مخدرة وسلاح نارى، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وكان مدير أمن المنوفية قد تلقتى إخطاراً من مأمور مركز شرطة أشمون بمديرية أمن المنوفية، يفيد من تمكن مباحث مركز شرطة أشمون بمديرية أمن المنوفية، من ضبط عاطل وبحوزته مواد مخدرة وسلاح نارى بقرية شما، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

إصدار قرار ضبط وإحضار 3 متهمين أطلقوا النار في مدينة نصر

وفي سياقٍ مُتصل، أمرت نيابة أول مدينة نصر، بسرعة ضبط وإحضار 3 متهمين اشتركوا مع آخرين أمرت النيابة بحبسهم تسببوا فى إصابة عامل كافيه بعدما أطلقوا النار عليه بسبب مشاجرة.

وكانت النيابة العامة أمرت بحبس 3 متهمين 4 أيام على ذمة التحقيق، وأمرت بسرعة ضبط وإحضار 3 آخرين.

كانت أجهزة الأمن بالقاهرة، ألقت القبض على 3 أشخاص تشاجروا بالأسلحة النارية مع مالك كافيه فى منطقة مدينة نصر بسبب خلافات مع عامل، حرر محضرا بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى قسم شرطة اول مدينة نصر، بلاغا من الأهالى بنشوب مشاجرة بالأسلحة النارية، انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة وتبين من التحريات والتحقيقات أن 3 أشخاص كانوا يجلسون فى كافية فى أحد الشوارع وحدثت مشادة كلامية بينهم وبين عامل بالكافية، قاموا على إثرها مغادرة المكان ثم حضروا مع عدد اخر من أقاربهم واطلقوا النار لى الكافية مما أدى الإصابة احد العاملين بالكافية وفروا هاربين ،تمكن رجال المباحث من القبض علي 3 منهم وعرضهم على النيابة العامة.

وتكثف أجهزة وزارة الداخلية جهودها من أجل تحقيق السيطرة الأمنية على كافة أنحاء البلاد، وللتأكد من إنفاذ القانون على الجميع.

ويشن رجال الأمن حملات مُكبرة من أجل ضبط كافة أنواع المخُالفات الأمر الذي له بالغ الأثر وينعكس إيجاباً على الوطن والمواطنين.