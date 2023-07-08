الأرصاد تحذر المواطنين من أمواج البحر المتوسط (شاهد)

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه من المتوقع نشاط للرياح اليوم سيكون هناك اضطرابًا بحركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط، وعلى شواطئ البحر المتوسط خصوصا شواطئ دمياط وبلطيم والأسكندرية والعلمين ومطروح.

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فترة الصباح الباكر تشهد تكون للشبورة المائية



وأضافت “غانم” خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “صباح الخير يامصر” المذاع على "القناة الأولى” اليوم السبت، أنه بالنسبة للشواطئ المطلة على البحر المتوسط سيكون هناك سرعات للرياح المرتفعة على البحر المتوسط، تتراوح بين الـ50 كم/ساعة لـ60 كم/ساعة، مما سيؤدي لإرتفاع الأمواج على الشواطئ من 2 متر لـ3 متر، وهذا الإرتفاع عالي، ومن الممكن أن يشكل خطورة على المصيفين، وبالتالي لابد للمواطنين الحذر بشكل كبير، خصوصا المدن الساحلية المطلة على البحر المتوسط.

فترة الصباح الباكر تشهد تكون للشبورة المائية على أغلب الطرق السريعة والزراعية والقريبة من المسطحات المائية، وتؤدي لإنخفاض طفيف بالرؤية الأفقية فترة الصباح الباكر، ولكنها سرعان ما تتلاشى مع سطوع آشعة الشمس، وتبدأ الرؤية الأفقية تتحسن وتتلاشى الشبورة المائية، وهذه الأجواء من المتوقع أن تستمر حتى منتصف هذا الأسبوع.

ارتفاع الأمواج على الشواطئ واضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط مستمر غدًا

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه ارتفاع الأمواج على الشواطئ واضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط سيكون مستمر غدا ويستمر أيضا يوم الإثنين، محذرة المصطافين الموجودين على شواطئ البحر المتوسط من الحذر أثناء نزول البحر وتجنب نزول البحر أثناء فترة الإضطراب، هذا بجانب فترة الظهيرة التي تسجل أعلى درجات حرارة على مدار اليوم كله، والتعرض لآشعة الشمس خطر هذه الفترة.