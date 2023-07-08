صادرات الموالح المصرية تصل لمليون و900 ألف طن (شاهد)

علق الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، على وصول صادرات الموالح المصرية إلى مليون و900 ألف طن لأول مرة خلال النصف الأول من عام 2023.

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مشروعات زيادة القدرة الإنتاجية

وقال "القرش"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى، إن جهودًا كبيرة بذلت من أجل تحقيق هذا الرقم، مثل مشروعات زيادة القدرة الإنتاجية ومشروعات أخرى لها علاقة بزيادة الكفاءة الإنتاجية وزيادة إنتاجية وحدة الأرض وإنتاجية وحدة المياه.

وتابع: “كان هناك مشروعات تم تنفيذها بهدف خدمة الفلاح والمزارع المصري وتعظيم الإنتاج بشكل كبير، وكل هذه العوامل أدت إلى وجود منتج عالي الجودة يقدم للمواطن المصري محليًا أو يتم تصديره للخارج”.

فتح أكثر من 80 سوق جديد خلال الفترة الأخيرة

وأضاف أنه مع خروج مثل هذه المنتجات عالية الجودة نجد ثقة دولية كبيرة تقع على المنتج الزراعي المصري، وهو ما يسهل لنا فتح أسواق جديدة، وتم فتح أكثر من 80 سوق جديد خلال الفترة الأخيرة.