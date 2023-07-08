عاجل
أسعار العملات صباح اليوم السبت في ماكينات الـ ATM حاول إنقاذ والده فماتا سويًا.. تفاصيل حادث حريق مطعم الفول والطعمية
السبت 08 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

صادرات الموالح المصرية تصل لمليون و900 ألف طن (شاهد)

الصادرات المصرية
الصادرات المصرية من الموالح

علق الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، على وصول صادرات الموالح المصرية إلى مليون و900 ألف طن لأول مرة خلال النصف الأول من عام 2023.

اقرأ أيضا .. وزير الزراعة يبحث التوسع في إنتاج تقاوى المحاصيل الاستراتيجية بالشراكة مع القطاع الخاص


مشروعات زيادة القدرة الإنتاجية

وقال "القرش"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى، إن جهودًا كبيرة بذلت من أجل تحقيق هذا الرقم، مثل مشروعات زيادة القدرة الإنتاجية ومشروعات أخرى لها علاقة بزيادة الكفاءة الإنتاجية وزيادة إنتاجية وحدة الأرض وإنتاجية وحدة المياه.

وتابع: “كان هناك مشروعات تم تنفيذها بهدف خدمة الفلاح والمزارع المصري وتعظيم الإنتاج بشكل كبير، وكل هذه العوامل أدت إلى وجود منتج عالي الجودة يقدم للمواطن المصري محليًا أو يتم تصديره للخارج”.

فتح أكثر من 80 سوق جديد خلال الفترة الأخيرة

وأضاف أنه مع خروج مثل هذه المنتجات عالية الجودة نجد ثقة دولية كبيرة تقع على المنتج الزراعي المصري، وهو ما يسهل لنا فتح أسواق جديدة، وتم فتح أكثر من 80 سوق جديد خلال الفترة الأخيرة.

مواد متعلقة

انطلاق المرحلة الأخيرة من الموجة 21 لإزالة التعديات على أراضي الدولة

صادرات روسيا وأوكرانيا لا غنى عنها لأمن الغذاء العالمي (فيديو)

مصر للطيران تسير 21 رحلة جوية لعودة حجاج بيت الله الحرام

المالية: "صرف مستحقات دعم الصادرات الأربعاء والخميس"

جهود مديريات الزراعة والطب البيطري في أسبوع (انفوجراف)

انتظام الملاحة وحركة الصادرات والواردات بالموانئ المصرية أول أيام العيد

الجريدة الورقية