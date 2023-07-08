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السبت 08 يوليو 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

رئيس جهاز مدينة ناصر الجديدة يُتابع أعمال تنفيذ محطة تنقية مياه الشرب

جولة تفقدية لمشروع
جولة تفقدية لمشروع تنفيذ المرحلة الأولى من محطة تنقية مياه

قام المهندس ياسر عبدالله رمضان، رئيس جهاز مدينة ناصر الجديدة " غرب أسيوط " بجولة تفقدية لمشروع تنفيذ المرحلة الأولى من محطة تنقية مياه الشرب بالمدينة، يرافقه مسئولو الجهاز والمكتب الاستشاري والشركة المنفذة لمتابعة سير الأعمال طبقاً للجدول الزمني، مشدداً على الشركة المنفذة بسرعة الانتهاء من الأعمال لضمان سرعة التشغيل. 

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مشروعات المرافق القومية الهامة

وأوضح المهندس ياسر عبدالله رمضان، أن المشروع يتم تنفيذه ضمن مشروعات المرافق القومية الهامة لتنمية مدينة ناصر الجديدة، وتبلغ طاقة المحطة التصميمية لجميع المراحل ١٢٥ ألف م٣/ يوم، والمرحلة الأولى منها بطاقة ٣٤٠٠٠م٣/ يوم.

وفي سياق متصل، قام المهندس ياسر عبدالله، بتفقد مشروع المرحلة الأولى من محطة رافع المياه الأوسط ( البوستر )، وهو عبارة عن محطة رفع أعلى جبل درنكة بمساحة ٨٥٠٠ متر مربع، ووظيفته استقبال المياه العكرة القادمة من المأخذ عن طريق خط من الصلب الكربوني قطره ١٠٠٠مم وضخها إلى محطة التنقية.

 

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