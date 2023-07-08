إجراءات رقابية روسية على المأكولات البحرية اليابانية بعد تصريف مياه "فوكوشيما"

أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” بأن وكالة حماية المستهلك الروسية، قررت تركيز إجراءات الرقابة على واردات الأسماك اليابانية والمنتجات البحرية الأخرى، وسط مخاوف من تصريف المياه المشعة المعالجة من محطة "فوكوشيما" النووية المخطط له.

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وأصدرت الوكالة الروسية تعليمات لتكثيف الضوابط الصحية والحجر الصحي لمنع الموارد الحيوية المائية والأغذية المنتجة منها في اليابان، ومن بين ذلك الأسماك والمنتجات السمكية والمأكولات البحرية، مع تركيز أعلى من المواد المشعة من التدفق إلى أراضيها.

استيراد المنتجات الغذائية من اليابان

ويسمح في الوقت الحالي، باستيراد المنتجات الغذائية من اليابان إذا كانت مصحوبة بإعلان من السلطات اليابانية بأن تركيزات المواد المشعة أقل من القوانين المعمول بها، ويتعين إرفاق شهادة محتوى السيزيوم المشع بالإعلان.

التأثير البيئي المحتمل لتصريف المياه من مجمع فوكوشيما دايتشي النووي

وأعربت روسيا والصين عن قلقهما إزاء التأثير البيئي المحتمل لتصريف المياه من مجمع فوكوشيما دايتشي النووي الواقع على ساحل المحيط الهادئ، والذي عانى من انصهار قلب المفاعل في أعقاب زلزال مارس 2011، وكارثة تسونامي.