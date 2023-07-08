إصابة 5 أشخاص جراء قصف روسي لدونيتسك

أعلن رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في دونيتسك بافلو كيريلينكو، إصابة 5 أشخاص، جراء قصف روسي للمنطقة خلال الساعات الـ24 الماضية.

القصف الروسي

وأضاف كيريلينكو، عبر قناته على تطبيق تليجرام، "في 7 يوليو 2023، أسفر قصف روسي عن إصابة 5 مدنيين في أفدييفكا ودالني وكاتيرنيفكا ونوفوميخياليفكا".. حسبما ذكرت وكالة أنباء /يوكرين فورم/ الأوكرانية.

وقال كيريلينكو، إنه من المستحيل معرفة العدد الإجمالي للضحايا في ماريوبول وفولنوفاكا.

وفي سياق متصل، هاجم الجيش الروسي منطقة كيروفوهراد بطائرات قتالية بدون طيار، الليلة الماضية.. حسبما ذكر رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية بالمنطقة أندري رايكوفيتش.

أوكرانيا: ارتفاع قتلى الجيش الروسي

أعلن الجيش الأوكراني اليوم السبت، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 233 ألفا و440 جنديا، منذ بدء العملية العسكرية في 24 فبراير 2022.

ونقلت وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية عن هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية قولها "إنه خلال هذه الفترة خسرت روسيا أيضا 4 آلاف و74 دبابة و7 آلاف و953 من المركبات المدرعة و4 آلاف و346 من النظم المدفعية و661 من أنظمة راجمات الصواريخ المتعددة و410 من أنظمة الدفاع الجوي و315 طائرة مقاتلة و309 مروحيات و18 سفينة حربية، فضلا عن 6 آلاف و914 من المركبات وخزانات وقود، بإلإضافة إلى 619 من المعدات الخاصة و3 آلاف و666 طائرة مسيرة وإسقاط 1271 من صواريخ كروز".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير 2022، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا.. مشددا على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.