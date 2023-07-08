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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

شؤون الحرمين تُطلق مبادرة "مبصرون" لتوزيع المصحف الشريف المطبوع بلغة برايل

المسجد الحرام
المسجد الحرام

 

 

أطلقت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي - ممثلة بإدارة شؤون المصاحف - مبادرة "مبصرون" لتوزيع المصحف الشريف المطبوع بلغة (برايل) على الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية.

 

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شؤون المصاحف

وأوضح مدير إدارة شؤون المصاحف سعد الندوي - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم السبت - أن المبادرة تعد إحدى أهم البرامج التي تنفذها الإدارة لفئة المكفوفين من ضيوف الرحمن؛ من أجل إعانتهم على تلاوة القرآن الكريم.

 

وأشار الندوي إلى أن الإدارة ستواصل إهداءات المصاحف بجميع أنواعها لضيوف الرحمن؛ رغبة في تقديم أرقى الخدمات المقدمة لهم؛ بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 في إثراء التجربة الدينية والثقافية للحجاج والمعتمرين.

 

وفي سياق متصل، أطلقت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة بإدارة الوسطية والاعتدال والأمن الفكري النسائية بالوكالة المساعدة للشؤون الفكرية والمعرفية النسائية، مسابقة للقاصدات بعنوان "أمة وسطا"، بمقر معرض إثراء وشرف؛ المقام بالتوسعة السعودية الثالثة، لإثراء الجانب المعرفي، من خلال طرح الأسئلة المعرفية بطريقة تفاعلية عبر الأجهزة الذكية لإيصال الرسالة العالمية لبلاد الحرمين الشريفين، كما أنه سيتم تقديم الهدايا على القاصدات بعد الإجابة عن الأسئلة المطروحة عبر الشاشة فور انتهاء المسابقة.

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