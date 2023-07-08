تعرف علي طقس المنيا.. شديد الحرارة والعظمى 40 درجة

كشفت الإدارة العامة للتنبؤات والإنذار المبكر التابعة لهيئة الأرصاد الجوية، في تقريرها عن حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت 8 يوليو 2023 ، شديد الحرارة مع ارتفاع نسبة الرطوبة على ارجاء محافظة المنيا شمال الصعيد .

وسجلت المنيا درجات حرارة العظمى 40 والصغرى 28 ، وعن آخر تطورات حالة الطقس ، وأبرز الظواهر الجوية، التي تتعرض لها البلاد، إذ إنه يتوقع خبراء الأرصاد الجوية ، طقس معتدل الحرارة فى الصباح الباكر على كافة الأنحاء ، حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء و جنوب الصعيد ، معتدل ليلا على كافة الأنحاء.

وتوقعت هيئة الأرصاد أن يشهد اليوم نشاط رياح على كافة المناطق ، وشبورة مائية خفيفة على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى ، والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مع وجود ارتفاع فى نسب الرطوبة نهارا منا يزيد الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع فى الظل بقيم تتراوح من 2: 3 درجة .

وجاءت درجات الحرارة اليوم السبت ، القاهرة العظمى 35 درجة والصغرى 23 درجة، والإسكندرية العظمى 30 والصغرى 24 درجة، ومطروح العظمى 29 درجة والصغرى 24 درجة، وسوهاج العظمى 39 درجة والصغرى 26 درجة، وقنا العظمى 39 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمى 41 درجة والصغرى 29 درجة ، والمنيا العظمى 40 والصغرى 28 درجة .