تركيا تستقبل بوتين الشهر المقبل

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيجري الشهر القادم زيارة رسمية إلى تركيا، وفق روسيا اليوم.

ووصل الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، يوم الجمعة، إلى تركيا لإجراء محادثات مع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.

وقال الرئيس التركي عقب لقائه زيلينسكي "سأجري محادثات مع الرئيس بوتين، عبر الهاتف، وخلال لقائنا وجها لوجه الشهر المقبل، بشأن ملف تبادل الأسرى بين موسكو وكييف، وتمديد اتفاق الحبوب لفترة أخرى تكون 3 أشهر وليس لشهر أو شهرين، وغيرها من الملفات".

وأضاف قائلا "الشهر القادم سيجري الرئيس بوتين زيارة رسمية إلى تركيا".

وفي وقت سابق، كشفت وسائل إعلام تركية أن الرئيس رجب طيب أردوغان، يعتزم طرح وساطة في حل الصراع في أوكرانيا، على الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي.

وكتبت صحيفة "حريت" أن "تركيا، كما في السابق، مستعدة لتقديم مساعدتها في هذا الشأن"، لافتة إلى أن "الاجتماع بين رئيسي البلدين سيعقد يوم الجمعة في اسطنبول، وسيركز على تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا".

واقترح أردوغان سابقا، عقد اجتماع بين بوتين وزيلينسكي في تركيا، حيث يتوقع الصحفيون المحليون أنه سيطرح هذه المبادرة مرة أخرى.