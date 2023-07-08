طارق العشري: لا أعرف سبب رحيلي عن فاركو

كشف طارق العشري أسباب رحيله عن تدريب نادي فاركو بعد أسابيع قليلة من انتهاء مسابقة الدوري المحلي.

ورحل طارق العشري عن فاركو باتفاق ودي بين الطرفين ووجه مجلس إدارة نادي فاركو برئاسة عز الدين ياشار الشكر للمدير الفني على الفترة التي قضاها مع الفريق البرتقالي.

وقال طارق العشري خلال تصريحات تليفزيونية “أنا لا أعلم سبب رحيلي والأمر كان مفاجأة بالنسبة لي ”.

وأضاف " لقد تم دعوتي لحضور اجتماع مع مجلس الإدارة كنت أظن انه لمناقشة الخطط المستقبلية للفريق والانتقالات ولكن فوجئت بإنهاء التعاقد معي بالتراضي".

وواصل العشري "لم أستطع التفكير في الأمر المعروض لانه عكس ما كنت أخطط، وبالطبع كل إدارة لها الحق في اختيار استراتيجيتها في التخطيط للمستقبل".

وأكمل "تغيرت أهداف الفريق من البقاء في الدوري إلى التواجد في المنطقة الدافئة، والاقتراب من المركز الخامس في الدوري في انجاز كبير".

ووجه طارق العشري الشكر إلى إدارة نادي فاركو قائلا "شرفت بالتعامل مع فاركو خلال فترة تواجدي، وسعيد بالمساهمة في استمرار تواجد الفريق في الممتاز وأشكر رئيس مجلس إدارة فاركو والجميع داخل النادي وأوجه لهم الشكر كما شكروني على المساهمة في بقاء الفريق في الدوري والمستوى المتميز الذي ظهرنا عليه في الفترة الماضية".