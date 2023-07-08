موعد مباراة مصر والمغرب في نهائي كأس أمم أفريقيا

تنتظر الجماهير العربية والأفريقية، مباراة مصر والمغرب في نهائي بطولة أمم أفريقيا تحت 23 عامًا.

وتأهل منتخب مصر إلى نهائي أمم إفريقيا تحت 23 عامًا بعد فوزه على غينيا بهدف في نصف النهائي بينما حسم منتخب المغرب تأهله إلى النهائي عقب الفوز على مالي بضربات الترجيح.

وتستضيف المغرب فعاليات بطولة كأس أمم أفريقيا تحت 23 سنة المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية (أولمبياد باريس) 2024.

مباراة مصر والمغرب:

تنطلق صافرة مباراة مصر والمغرب مساء اليوم السبت عند دقات الـ 11 بتوقيت مصر والسعودية وتنقل قناة beIN Sports HD 4 أحداث اللقاء بشكل حصري في الشرق الأوسط ويعلق على أحداث مبارة مصر والمغرب عصام الشوالي.

تشكيل منتخب مصر الأولمبي أمام المغرب فى نهائي أمم أفريقيا:

في حراسة المرمى: حمزة علاء.

في خط الدفاع: محمد أشرف – حسام عبدالمجيد – محمد طارق – أحمد عيد.

في خط الوسط: محمود صابر – محمد شحاتة – أحمد نبيل كوكا.

في الهجوم: إبراهيم عادل – أسامة فيصل – مصطفى سعد ميسي.

حكم مباراة مصر والمغرب فى نهائي أمم أفريقيا تحت 23 سنة:

اسند الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الـ “كاف” إدارة مباراة النهائي بين منتخب مصر ونظيره المغربي إلى طاقم تحكيم كيني المقرر انطلاق صافرتها فى تمام الساعة الـ 11 مساء غد السبت الموافق 8 يوليو الجاري في نهائي كأس أمم أفريقيا تحت 23 سنة التى تستضيفها دولة المغرب.

ويدير نهائي أمم أفريقيا بين مصر والمغرب الكيني بيتر واويرو كاماكو حكمًا للساحة ويعاونه ستيفن اليزار أونينجو من كينيا وجوناثان أنتونيو كوفي من توجو وعمر عبدالقادر أرتان من الصومال وهيثم جريات حكم فيديو وديهاني بيلدا مساعد حكم فيديو من موريتانا وأبو ينجل توم من جنوب أفريقيا.