كشف لغز ظهور الماء على كوكب الأرض

تشكل المياه 71% من إجمالي مساحة كوكب الأرض، لكن سؤالا مهما ظل يبحث عن إجابة لقرون طويلة وهو: من أين جاءت هذه المياه؟، وفق العربية نت.

وطرح العلماء العديد من الفرضيات التي حاولت إيجاد تفسير لوجود المياه على سطح الأرض.

وتراوحت هذه الفرضيات بين وصول المياه إلى الأرض عبر الكويكبات التي اصطدمت بها إلى أن الأرض نفسها هي التي أنتجت الماء من تلقاء نفسها.

لكن العلماء في معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا حققوا قفزة كبيرة على طريق حل هذا اللغز، بحسب ما أفادت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

فقد أكدوا أن الأرض تشكلت من كتل جافة وصخرية، بما يشير إلى أن المياه ظهرت في مرحلة متأخرة في تكوين الكوكب.

وذكروا أن إضافة المواد الرئيسية المتطايرة الضرورية للحياة إلى كوكب الأرض، بما في ذلك المياه، برزت في آخر 15% من عملية تكوين الأرض.

ويعود تاريخ تشكل الأرض إلى 4.5 مليار سنة، ويحاول العلماء فهم العمليات التي نشأ فيها الكوكب.

وفي واحدة من أسهل الطرق لاستكشاف طريقة تشكل الكوكب، تتبع العلماء الماغما (الصخور المنصهرة) التي تتدفق عميقا في داخل الأرض.

وبدراسة طبقات الأرض، خلص العلماء إلى أنها لم تتشكل فورا، إنما تجمعت كمواد اندمجت مع بعضها بعضا بمرور الوقت.

ووجد الباحثون في الدراسة نقصا في المواد المتطايرة في أعماق الأرض، وهي مواد يمكن أن تتبخر بسهولة وتشمل الماء.

لكن هذه المواد وجدت بكثرة في الطبقة العليا (الوشاح العلوي).



