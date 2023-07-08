عمرو أديب: "مفيش انخفاض في الأسعار فيه سُعار وناس متبهدلة" (فيديو)

طرح الإعلامي عمرو أديب تساؤلًا على الهواء يتمحور حول موعد انخفاض أو ثبات أسعار السلع في الأسواق.

وقال أديب: “كل يوم نسمع حاجة في الأسعار عن اليوم السابق، لكن تأتي أشخاص، الله يسامحهم، يكتبون عن تراجع وانهيار للأسعار، لكن مفيش، يوجد ناس متبهدلة، ناس تكلمنا عن الأسعار في الساحل الطيب (يقصد الساحل الشمالي)، هذه ليست أسعار هذا هو السُعار”.

ارتفاع الأسعار مستمر:

وتابع مطالبًا الحكومة: “شوفوا المواطن الغلبان الذي ينزل للتسوق، أنتم عارفين وأحنا عارفين إننا قاعدين ومستمرين كدا شوية، هل عايزيني أقول كلام غير حقيقي هتقولوا يا مشاهدين عليا إني أجندة، وعايز يضايقني، لو عاجبكم كدا سأقول الأسعار ستنهار وأمري لله”.

وأكمل خلال تقديمه برنامج “الحكاية”، المذاع عبر فضائية إم بي سي مصر: “أحنا بنعمل 90 وبنصرف 115، الفرق دا لازم نجيبه بأية طريقة وفي النهاية ينعكس على سعر الدولار الشحيح في الأسواق”.