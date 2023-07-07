ياسمينا العلواني.. نجمة «اراب جوت تالنت» تدخل عش الزوجية| صور حفل الزفاف

احتفلت الفنانة الشابة ياسمينا العلواني، نجمة برنامج «اراب جوت تالنت»، بحفل زفافها مساء اليوم الجمعة على شاب من خارج الوسط الفني وهو رجل أعمال يدعى عبدالله يسري، بأحد الفنادق الفاخرة بالقاهرة الكبرى وسط الأهل والأصدقاء.

ياسمينا العلواني

إطلالة ياسمينا العلواني في حفل زفافها:

ارتدت ياسمين العلواني فستانًا أنيقًا وبسيطًا، اتسم تصميمه بأنه شفاف من على اليدين، وتركت شعرها منسدلًا على كتفيها واكتفت بوضع مكياجًا بسيطًا يبرز ملامح وجهها.

ياسمينا العلواني

ياسمينا العلواني

ياسمينا العلواني

ياسمينا العلواني

من هى ياسمينا العلواني؟

ياسمينا العلواني، مغنية مصرية ولدت في محافظة الإسماعيلية ذاع صيتها بعد مشاركتها في برنامج المواهب اراب جوت تالنت في موسمه الرابع، إذ حصلت على الباز الذهبي للوصول إلى نصف للنهائي، وسرعان ما أصبحت حديث الجماهير والوسط الفني بسبب خامة صوتها التي تتشابه مع صوت أم كلثوم.

ياسمينا العلواني

صدرت ياسمينا أغنية جديده بعنوان حناله تصدرت يوم 4 سبتمبر 2017 على تطبيق الأغاني الشهير أنغامي.

غنت ياسمينا تحت إشراف المايسترو الكثير من الأغاني القوية وشاركت في الكثير من الحفلات في جمهورية مصر منها حفلات في دار الأوبرا المصرية، قصر ثقافة الإسماعيلية، مركز الفنون ومسرح الجمهورية مع المايسترو سليم سحاب.

ياسمينا العلواني

جوائز حصلت عليها المطربة الشابة ياسمينا العلواني:

حازت ياسمينا العلواني على جوائز تكريمية كثيرة من قبل جهات حكومية رسمية وأخرى خاصة، وفي بعض حفلاتها كان المايسترو يقدمها قبل أدائها ممتدحًا قدراتها الصوتية.

وأقامت ياسمينا حفل الختام لمهرجان القاهرة الدولى لسينما وفنون الطفل بحضور وزير الثقافة، على المسرح المكشوف، إذ قدمت مجموعة من الأغاني الوطنية، بقيادة المايسترو الكبير سليم سحاب، وقد قدم لها وزير الثقافة جائزة خاصة لمساهماتها في إحياء الكثير من النشاطات والحفلات الغنائية في مصر.

ياسمينا العلواني

وقد أعلن اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري أنه سيعيد إحياء حفلات ليالي التلفزيون وقد شاركت ياسمينا في ذلك مع كبار المطربين مثل هاني شاكر ولطيفة.

جدير بالذكر أطلقت ياسمينا أولى أغانيها في قناتها باليوتيوب بعنوان "يا رب بدعيلك" في يوليو 2015، وقد تقرر مشاركتها في مهرجانات دولية أهمها زوق مكايل 2015 بلبنان، وشط بحر الهوى 2015.