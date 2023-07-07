المدينة الشبابية والرياضية بالعلمين تستضيف وفد كنسي لبحث التعاون المشترك

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، استضافة المدينة الشبابية والرياضية بالعلمين؛ لوفد كنسي يضم القس ماركوس كاهن كنيسة القديسه مارينا بالعلمين، وبيشوى سمير مدير بيت وكنيسة القديسة مريم بسيدى عبدالرحمن بالعلمين.

تناول اللقاء بحث سُبل التعاون بين المدينة الشبابية الرياضية بالعلمين وكنيسة القديسة مارينا بالعلمين وكنيسة القديسة مريم بسيدى عبدالرحمن، وذلك من خلال برتوكول تعاون بين الكنيسة القبطية ووزارة الشباب والرياضة.



كما تطرق اللقاء إلي مناقشة ممارسة مختلف الأنشطة الرياضية والشبابية لكنائس العلمين تحت إشراف المتخصصين وذوي الخبرة بالمدينة الشبابية والرياضية بسيدي عبد الرحمن.



في هذا الصدد، أكد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي ، ضرورة خلق جيل من الشباب يعي أهمية ممارسة الرياضة كجرء لا يتجزأ من نشاطه اليومي، وهو ما يتوافق مع مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بنشر ثقافة ممارسة الرياضة كأسلوب حياة لكافة المواطنين المصريين، بشكل متوازي والربط مع الجانب العلمي والدراسي للطلاب.

وأشار الوزير إلي تحفيز كافة الشباب على ممارسة الأنشطة الرياضية المختلفة، ودعم المواهب في كافة المجالات الرياضية؛ مشيراً إلى الدور الحيوي للأنشطة الرياضية في صقل شخصية الشباب، وإعدادهم الإعداد السليم، الذي يعود بالنفع عليهم وعلى مجتمعهم.

وتعتبر المدينة الشبابية والرياضية بسيدي عبد الرحمن مركز خدمي للمجتمع في مجال التدريب والممارسة واستضافة كافة المؤسسات التعليمية والرياضية والمجتمعية بمدينة العلمين.