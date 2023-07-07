اتحاد الكرة يعلن طاقم حكام مباراة الأهلي والاتحاد

أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة الطاقم التحكيمي لمباراة الأهلي والاتحاد المقررة بينهما ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

أسندت لجنة الحكام الصافرة التحكيمية لمباراة الاتحاد السكندري والأهلي إلى الحكم الدولي محمد معروف يعاونه سمير جمال وعماد العقاد وصبري إبراهيم وعبد العزيز السيد حكم فيديو، ورجب محمد مساعد حكم فيديو.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مواجهة جديدة في بطولة الدوري المصري الممتاز عندما يواجه الاتحاد السكندري يوم السبت المقبل.

ويتطلع الأهلي لتحقيق الفوز على زعيم الثغر من أجل وضع الرتوش الأخيرة على حسم لقب الدوري إذ سيحتاج الأهلي لنقطة واحدة على أقل تقدير لاستعادة اللقب الغائب منذ عامين.

وتقام مباراة الأهلي والاتحاد السكندري مساء السبت المقبل على ملعب برج العرب بالاسكندرية في تمام الثامنة والنصف بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

ويتصدر الاهلي ترتيب الدوري المصري برصيد 72 نقطة ويفصله عن بيراميدز وصيف المسابقة 5 نقاط بينما يحتل الاتحاد السكندري المركز الثامن برصيد 42 نقطة.

حقق الأهلي فوزاً صعباً على نظيره الإسماعيلي بهدف مقابل لا شئ في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.