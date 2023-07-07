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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

التفاصيل الكاملة لـ ألبوم نبيل شعيل "الرايق"

نبيل شعيل
نبيل شعيل

انتهى المطرب نبيل شعيل من تسجيل 80% من ألبومه الجديد "الرايق"، وخلال أيام يطرح المطرب نبيل شعيل "الألبوم" عبر موقع اليوتيوب وجميع المنصات الإلكترونية ،  "الرايق" ألبوم من إنتاج شركة روتانا للصوتيات والمرئيات.

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نفاذ تذاكر حفل نبيل شعيل فى البحرين

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موعد حفل نبيل شعيل فى البحرين

 

وطرحت  شركة روتانا البوسترالدعائي الرسمي لألبوم النجم نبيل شعيل عبر جميع صفحاتها الرسمية على مواقعالتواصل الاجتماعي منها ترويجاً للألبوم قبل طرحه على جميع المتاجر والمواقع. 

وكانت آخر مشاركات النجم نبيل شعيل في حفل صوت الأرض بالمملكة العربية السعودية، على خشبة مسرح محمد عبده داخل البوليفارد سيتي بالمملكة العربية السعودية، وذلك تكريم طلال المداح.

كما طرح منذ فترة، البوم حمل عنوان "كبير الفن"، وضم 5 أغنيات، منها "كبير الفن"، و"جازلي" و"ندمان" و"حوبة" و"آخر حبنا"، وتعاون من خلال الألبوم مع مجموعة من كبار الشعراء والملحنين والموزعين، منهم أحمد الهرمي وأحمد الصانع وفهد الناصر وعمر الكندري وفوزا المرزوق وجاسم محمد وعبد الله البلوشي وعبد الله الجاسم وعلي صابر وهاني الدوسري وقصي عيسى وأدهم وزيد نديم وخالد الغامدي، وعثمان عبود.

نبذة عن نبيل شعيل

 نبيل شعيل  من مواليد 30 ديسمبر 1961  محافظة الزلفي ،انطلاقته الفنية كانت من خلال أغنية ألبوم سكة سفر عام 1982 مع شركة دن دون للإنتاج الفني، وكانت أغنية سكة سفر من ألحان الراحل راشد الخضر وكلمات عبد اللطيف البناي. يمتلك في رصيده الفني اليوم أكثر من 26 ألبوم غنائي خلال مشواره الفني الممتد منذ 1980. 

كما أنه يمتلك استديو طربان للتسجيلات الغنائية الذي قام بإفتتاحه في 18 يناير 2009.

قدم خلال مسيرته الكثير من الأغنيات أبرزها سكة سفر، أنا ما أنساك، الله يا خوفي لعبة الأيام، صباح الخير يا مدلل، ما أروعك، منساك، كذبوا، دلوعه، جاني، بعد أذنك، يعتبر أول مطرب خليجي خرج عن الإقليمية وغنى بلهجات عربية مختلفة مثل اللهجة المصرية والمغربية واللبنانية وقد ساهم بشكل فعال بالتعريف بالأغاني الخليجية وإيقاعاتها الفريدة في كامل الوطن العربي كان الشاعر “مبارك الحديبي” صاحب الفضل في شهرته ومعلمه الأول، كما يدين له بالفضل فيما وصل إليه من نجومية لوقوفه بجانبه في بداياته الفنية وتعاونه معه في عدد كبير من أغانيه التي حققت نجاحاً كبيراً.

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