اقرأ غدًا بالوفد.. توفيق أوضاع الحالات الاستيرادية الطارئة

تنشر جريدة الوفد في عددها الصادر غدًا الجمعة، الكثير من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: "توفيق أوضاع الحالات الاستيرادية الطارئة".

ويتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:

تسريع الإفراج عن السلع والبضائع والأدوية.

تخفيف الأعباء عن المستوردين لتلبية احتياجات المواطنين.

إسرائيل تقتحم نابلس.. استشهاد فلسطينيين والأمم المتحدة تدعو تل أبيب إلى الالتزام بالقانون الدولي.

المصريون ينظرون كأس أمم أفريقيا.

الليلة.. المنتخب الأوليمبي في مواجهة ساخنة مع أسود الأطلس.

الأهلي يستعين بالقوة الضاربة لعبور الاتحاد والاقتراب من حسم الدوري.. والزمالك يتحدى فيوتشر.

خطة لتعظيم الاستفادة من الطاقات غير المستغلة.. توطين أحدث تكنولوجيا التصنيع بالإنتاج الحربي.

اشتباكات عنيفة بالخرطوم وأم درمان مصرع وإصابة 120.. والجيش السوداني يدرب المتطوعين.

5.2 مليار جنيه لـ 312 مشروعًا تنمويًا في أسيوط.

حبس محام حضر للمرافعة في حالة سكر بالإسكندرية.

نجحت في حل 97.7 % منها "صوتك مسموع" تتلقى 114 ألف شكوى.

احذر وظائف وعقارات "فنكوش" على الإنترنت جرائم في الفضاء الإلكتروني.