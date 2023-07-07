نعيم السيتي يرحل عن صفوف الاتفاق السعودي

أعلن نادي الاتفاق السعودي، رحيل النجم التونسي نعيم السيلتي عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الحالية.

ومثّل نعيم السليتي نادي الاتفاق الملقب بفارس الدهناء لمدة أربعة مواسم، لعب خلالهم 86 مباراة ونجح في تسجيل 23 هدفا وصناعة 16 أخرين.

وودع نادي الاتفاق لاعبه التونسي عبر منصاته بمواقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو حمل عنوان: "حان وقت الوداع.. شكرا يا نعيم على كل ما قدمت لفارس الدهناء".

ومن جانبه ترك نعيم السليتي رسالة إلى جماهير نادي الاتفاق كالتالي"حبيت أقولكم شكرا لكم على كل شيء من رئيس النادي خالد الدبل، وكل اللاعبين، والأطقم كاملة بالنادي، وكل شخص موجود في النادي، وأكيد الجماهير الاتفاقية".

وأضاف نجم منتخب تونس "شكرا لكم، ولم تقصروا معي في أي شيء، عشت 4 سنوات جميلة معكم، وأتمنى أن يكون قادمكم جميل، وإن شاء الله سأظل مشجعا للاتفاق".

وأنهى نادي الاتفاق الدوري السعودي في الموسم الماضي محتلا المركز السابع برصيد 37 نقطة بينما حسم الاتحاد لقب المسابقة.