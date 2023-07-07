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الجمعة 07 يوليو 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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30 طاووسًا يحتلون مدينة إنجليزية.. شاهد

غزت الطواويس البلدة
غزت الطواويس البلدة

 غزت عشرات طيور الطواويس بلدة ماريبورت الصغيرة في بريطانيا. 

 وكانت البداية ثلاثة طيور، أما اليوم فعددها يقارب 30 طائرًا، إذ أربكوا حياة بعض الأهالي في قرية ماريبورت، إذ أعربوا عن انزعاجهم، فالطواويس أضحت في كل مكان، وأصبح من الصعب على سائقي السيارات القيادة من دون التعرض لخطر قتل إحداها.

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 طواويس طليقة:

 وفي المقابل، هناك من استأنس من الأهالي منذ سنوات، بوجود الطواويس الطليقة في فضاء القرية الرحب، إذ أصبح الأطفال خاصة من أصدقائهم المقربين، يقدمون لها الأكل من البذور، بينما لا تبخل إحدى السيدات من الأهالي بتقطيع الغلال كغذاء للطواويس.

 وأشار إلى أن هذه الطيور تحبذ أكل سمك التونة أيضًا، ومن مزاياها أنها تأكل بقايا الأكل الذي يلقي به الناس، كما تعمل على الحد من الجرذان.

 ولكن خلال الفترة الأخيرة، نفقت ثلاثة من الطواويس، إذ جُرح منها اثنان صدمتهما سيارة، بينما تسمم آخر، والجميع في ماريبورت يتساءل الآن: من يكون القاتل؟، جاء ذلك خلال فيديو وتقرير عرضته قناة “يورونيوز”، مساء اليوم الجمعة.

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