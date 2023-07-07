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الجمعة 07 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

رجل ينهي حياة زوجته خنقا في بني سويف

سيارة إسعاف
سيارة إسعاف

لقيت سيدة مصرعها خنقا ، علي يد زوجها  ، بمركز الفشن جنوب محافظة بنى سويف،  داخل منزلهما، فيما ألقت الأجهزة الأمنية القبض على الزوج للتحقيق معه فى الواقعة.

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مصرع أب ونجله اثر حريق بالقليوبية

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رجل ينهى حياة زوجته خنقا فى بنى سويف

رجل ينهي حياة زوجته خنقا في بني سويف

واستقبلت مشرحة مستشفى الفشن المركزى جثة لسيدة في العقد الخامس من العمر، إثر تعرضها لإصابات بالجسد داخل منزلها، وألقت قوات الأمن القبض على زوجها لاتهامه بقتلها.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية بلاغًا يفيد بوفاة سيدة على يد زوجها بدائرة مركز شرطة الفشن جنوب المحافظة، وتم التوجيه بسرعة انتقال قوة أمنية من مباحث المركز إلى موقع البلاغ، وإخطار جهات التحقيق لمناظرة الجثة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة للوقوف على أسباب الواقعة وظروفها وملابساتها.

وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت جهات التحقيق التي طلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وظروفها وملابساتها، واستدعاء الطب الشرعي تمهيداً لاستصدار تصريح الدفن وتسليم الجثة إلى ذويها لدفنها بمقابر العائلة.

سقوط عامل  أثناء تركيب يافطة مطعم بالطالبية

في سياق متصل ، لقي عامل مصرعه ،   فى العقد الخامس من عمره ، في  شارع العروبة بمنطقة الطالبية فى محافظة الجيزة حالة من الحزن إثر سقوطه أثناء تركيب يافطة أحد المطاعم، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وقد رجحت التحريات الأولية، أن المتوفى أختل توازنه وسقط أثناء تركيب يافطة أحد المطاعم، ولا توجد شبهة جنائية في الواقعة.

تحريات سقوط عامل  أثناء تركيب يافطة مطعم بالطالبية

كما تلقى مباحث قسم شرطة الطالبية،  بلاغا من الأهالى يفيد بمصرع عامل سقط من علو بشارع العروبة بدائرة اقسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة عامل فى العقد الخامس من عمره، مصابة بكسور ونزيف وكدمات متفرقة بجسده إثر سقوطه من علو أثناء تركيب يافطة إعلانات أحد المطاعم، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة

وفي ذات الوقت ، بسؤال شهود عيان أفادوا أن المتوفى أثناء تركيبة يافطة إعلانات المطعم اختل توازنه وسقط جثه هامدة في الحال، ولم يتهم أحدا بالتسبب في وفاته، وقد تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

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