عاجل
30 طاووسًا يحتلون مدينة إنجليزية.. شاهد "الإسكان" تخطط لتحويل مباني الوزارات القديمة إلى فنادق جديدة
الجمعة 07 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

السيطرة على حريق داخل شقة سكنية بالحوامدية

سيارة إطفاء
سيارة إطفاء

سيطرت  الحماية المدنية بالجيزة ،  على حريق داخل شقة سكنية فى عرب الساحة بمنطقة الحوامدية، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه.

 

txt

إصابة شخصين فى حريق مطعم شهير بفيصل

txt

مصرع أب ونجله اثر حريق بالقليوبية

السيطرة على حريق داخل شقة سكنية بالحوامدية 

كانت البداية بتلقي  غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى الحوامدية، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه.

سقوط عامل  أثناء تركيب يافطة مطعم بالطالبية

كما لقي عامل مصرعه ،   فى العقد الخامس من عمره ، في  شارع العروبة بمنطقة الطالبية فى محافظة الجيزة حالة من الحزن إثر سقوطه أثناء تركيب يافطة أحد المطاعم، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وقد رجحت التحريات الأولية، أن المتوفى أختل توازنه وسقط أثناء تركيب يافطة أحد المطاعم، ولا توجد شبهة جنائية في الواقعة.

كما تلقى مباحث قسم شرطة الطالبية،  بلاغا من الأهالى يفيد بمصرع عامل سقط من علو بشارع العروبة بدائرة اقسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة عامل فى العقد الخامس من عمره، مصابة بكسور ونزيف وكدمات متفرقة بجسده إثر سقوطه من علو أثناء تركيب يافطة إعلانات أحد المطاعم، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة

وبسؤال شهود عيان أفادوا أن المتوفى أثناء تركيبة يافطة إعلانات المطعم اختل توازنه وسقط جثه هامدة في الحال، ولم يتهم أحدا بالتسبب في وفاته، وقد تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 سقوط مصعد داخل منزل بالبحيرة

في واقعة اخري ، لقى طالب حتفه ،  اليوم الجمعة، إثر سقوط مصعد داخل منزل بمدينة دمنهور بالبحيرة فى ظروف غامضة، وكانت مديرية أمن البحيرة قد تلقت إخطارا بالواقعة من شرطة النجدة. 

وبالفحص تبين مصرع" يوسف. م.ف"  15 سنة مقيم المدينه الصناعيه دمنهور فى حادث سقوط أسانسير من أعلى ووصوله إلى المستشفى جثة هامدة.

وتم نقل جثة المتوفى إلى غرفة حفظ الموتى بمستشفى دمنهور العام تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات الواقعة. 

 

 

مواد متعلقة

إصابة شخصين فى حريق مطعم شهير بفيصل

مصرع أب ونجله اثر حريق بالقليوبية

إيطاليا.. وفاة وإصابة 86 شخصًا في حريق داخل دار للمسنين بميلانو

عاجل.. اندلاع حريق داخل أحد المطاعم في فيصل (صور)

حجزعامل خردة تسبب في نشوب حريق بإحدى الأسواق بعين شمس

ماس كهربائي وراء نشوب حريق شقة 6 أكتوبر

الجريدة الورقية