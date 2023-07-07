سيطرت الحماية المدنية بالجيزة ، على حريق داخل شقة سكنية فى عرب الساحة بمنطقة الحوامدية، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه.

السيطرة على حريق داخل شقة سكنية بالحوامدية

كانت البداية بتلقي غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى الحوامدية، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه.

سقوط عامل أثناء تركيب يافطة مطعم بالطالبية

كما لقي عامل مصرعه ، فى العقد الخامس من عمره ، في شارع العروبة بمنطقة الطالبية فى محافظة الجيزة حالة من الحزن إثر سقوطه أثناء تركيب يافطة أحد المطاعم، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وقد رجحت التحريات الأولية، أن المتوفى أختل توازنه وسقط أثناء تركيب يافطة أحد المطاعم، ولا توجد شبهة جنائية في الواقعة.

كما تلقى مباحث قسم شرطة الطالبية، بلاغا من الأهالى يفيد بمصرع عامل سقط من علو بشارع العروبة بدائرة اقسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة عامل فى العقد الخامس من عمره، مصابة بكسور ونزيف وكدمات متفرقة بجسده إثر سقوطه من علو أثناء تركيب يافطة إعلانات أحد المطاعم، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة

وبسؤال شهود عيان أفادوا أن المتوفى أثناء تركيبة يافطة إعلانات المطعم اختل توازنه وسقط جثه هامدة في الحال، ولم يتهم أحدا بالتسبب في وفاته، وقد تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

سقوط مصعد داخل منزل بالبحيرة

في واقعة اخري ، لقى طالب حتفه ، اليوم الجمعة، إثر سقوط مصعد داخل منزل بمدينة دمنهور بالبحيرة فى ظروف غامضة، وكانت مديرية أمن البحيرة قد تلقت إخطارا بالواقعة من شرطة النجدة.

وبالفحص تبين مصرع" يوسف. م.ف" 15 سنة مقيم المدينه الصناعيه دمنهور فى حادث سقوط أسانسير من أعلى ووصوله إلى المستشفى جثة هامدة.

وتم نقل جثة المتوفى إلى غرفة حفظ الموتى بمستشفى دمنهور العام تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات الواقعة.