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الجمعة 07 يوليو 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

مصطفى الجمل يحقق ذهبية رمي المطرقة بدورة الألعاب العربية

مصطفى الجمل
مصطفى الجمل

حقق مصطفى الجمل لاعب منتخب مصر لألعاب القوى الميدالية الذهبية لمنافسات رمي المطرقة بألعاب القوى بدورة الألعاب العربية المقامة حاليا بالجزائر. 

 

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وزير الشباب والرياضة يشهد حفل افتتاح دورة الألعاب العربية بالجزائر

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افتتاح دورة الألعاب الرياضية 2023 في الجزائر برعاية الجامعة العربية

 

ونجح مصطفى الجمل في تحقيق الميدالية الذهبية لدورة الألعاب العربية بعد تحقيق رقم مسافة 76.48 في المنافسات التي أقيمت اليوم بمدينة وهران بالجزائر.

 

مصطفى الجمل

 

نجح لاعبو منتخب العاب القوى فى تخقيق 3 ميداليات ذهبية حتى الان فى منافسات دورة الألعاب العربية التى تقام بالجزائر،  وتحققت الميداليات عن طريق إيهاب عبد الرحمن واسراء عويس بالإضافة إلى مصطفى عمرو.

 وبذلك يرتفع رصيد بعثة مصر لخمس ميداليات ذهبية في دورة الألعاب العربية الحالي التي تشارك مصر فيها في منافسات ألعاب القوى ورفع الأثقال فقط.

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