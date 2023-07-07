مصطفى الجمل يحقق ذهبية رمي المطرقة بدورة الألعاب العربية

حقق مصطفى الجمل لاعب منتخب مصر لألعاب القوى الميدالية الذهبية لمنافسات رمي المطرقة بألعاب القوى بدورة الألعاب العربية المقامة حاليا بالجزائر.

ونجح مصطفى الجمل في تحقيق الميدالية الذهبية لدورة الألعاب العربية بعد تحقيق رقم مسافة 76.48 في المنافسات التي أقيمت اليوم بمدينة وهران بالجزائر.

مصطفى الجمل

نجح لاعبو منتخب العاب القوى فى تخقيق 3 ميداليات ذهبية حتى الان فى منافسات دورة الألعاب العربية التى تقام بالجزائر، وتحققت الميداليات عن طريق إيهاب عبد الرحمن واسراء عويس بالإضافة إلى مصطفى عمرو.

وبذلك يرتفع رصيد بعثة مصر لخمس ميداليات ذهبية في دورة الألعاب العربية الحالي التي تشارك مصر فيها في منافسات ألعاب القوى ورفع الأثقال فقط.