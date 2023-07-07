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الجمعة 07 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

عامل يدفع حياته ثمنا لتعليق "يافطة" مطعم بالطالبية

سيارة إسعاف
سيارة إسعاف

لقي عامل فى العقد الخامس من عمره مصرعه بعد سقوطه خلال تركيب "يافطة" لأحد المطاعم بشارع العروبة بمنطقة الطالبية فى محافظة الجيزة وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.
 

 

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ورجحت التحريات الأولية، أن المتوفى أختل توازنه وسقط أثناء تركيب يافطة أحد المطاعم، ولا توجد شبهة جنائية في الواقعة

كما تلقى مباحث قسم شرطة الطالبية،  بلاغا من الأهالى يفيد بمصرع عامل سقط من علو بشارع العروبة بدائرة اقسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة عامل فى العقد الخامس من عمره، مصابة بكسور ونزيف وكدمات متفرقة بجسده إثر سقوطه من علو أثناء تركيب يافطة إعلانات أحد المطاعم، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة

مصرع عامل بالطالبية

وبسؤال شهود عيان أفادوا أن المتوفى أثناء تركيبة يافطة إعلانات المطعم اختل توازنه وسقط جثه هامدة في الحال، ولم يتهم أحدا بالتسبب في وفاته، وقد تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

حريق مطعم شهير بشارع فيصل

كما سيطرت  قوات الحماية المدنية بالجيزة،  علي  حريق نشب داخل مطعم شهير بشارع فيصل بمنطقة الطالبية، مما أسفر عن إصابة مدير المطعم وعامل بحروق متفرقة، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

كانت البداية بتلقي غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة،  بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل مطعم شهير بشارع فيصل بدائرة قسم شرطة الطالبية وعلى الفور أمر اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بالدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات وتم عملية إخماد الحريق، مما أسفر عن إصابة مدير المطعم وعامل بحروق متفرقة، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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