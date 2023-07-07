أسانسير ينهي حياة طالب في البحيرة

لقى طالب حتفه، اليوم الجمعة، إثر سقوط مصعد داخل منزل بمدينة دمنهور بالبحيرة فى ظروف غامضة، تم نقل الجثمان إلي المستشفي وتوالت النيابة العامة.

أسانسير ينهي حياة طالب بالبحيرة

وكانت مديرية أمن البحيرة، قد تلقت إخطارا بالواقعة من شرطة النجدة، وبالفحص تبين مصرع" يوسف. م.ف" 15 سنة مقيم المدينه الصناعيه دمنهور فى حادث سقوط أسانسير من أعلى ووصوله إلى المستشفى جثة هامدة.

وتم نقل جثة المتوفى إلى غرفة حفظ الموتى بمستشفى دمنهور العام ، تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات الواقعة.

حريق مطعم شهير بشارع فيصل

كما سيطرت قوات الحماية المدنية بالجيزة، علي حريق نشب داخل مطعم شهير بشارع فيصل بمنطقة الطالبية، مما أسفر عن إصابة مدير المطعم وعامل بحروق متفرقة، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

كانت البداية بتلقي غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل مطعم شهير بشارع فيصل بدائرة قسم شرطة الطالبية وعلى الفور أمر اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بالدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات وتم عملية إخماد الحريق، مما أسفر عن إصابة مدير المطعم وعامل بحروق متفرقة، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم ، وقد تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ميني باص ينهي حياة سيدة بكرداسة

كما لفظت سيدة أنفاسها الاخيرة ، بعدما دهسها ميني باص أثناء عبورها الطريق بمنطقة كرداسة بمحافظة الجيزة ، وتم نقل الجثمان إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة وتوالت النيابة التحقيق .

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة، تلقت بلاغا من من الأهالى مفاده وجود مصادمة بدائرة مركز شرطة كرداسة، وعلى الفور انتقل رجال مرور القاهرة لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين أنه أثناء عبور سيدة فى العقد السادس من عمرها للطريق بمنطقة كرداسة، دهسها مني باص، مما أسفر عن مصرعها فى الحال،

وتحفظ فريق من رجال المباحث من كاميرات المراقبة لتفريغها للوقوف على ملابسات الواقعة، وتم ضبط قائد مني باص، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.