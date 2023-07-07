جولر الوافد الجديد لـ الريال:  هذا سر اختياري لـ" الملكي"

تحدث أردا جولر الوافد الجديد لريال مدريد عن أمنياته خلال الفترة المقبلة وأسباب اختياره للنادي الملكي.

وقال جولر في تصريحات صحافية :أنه يريد أن يصبح "أسطورة" للنادي الإسباني حيث تلقى العديد من العروض لكن الأولوية كانت لريال مدريد دائما، إنه أكبر ناد في العالم وأشعر بالفخر.

وأضاف اللاعب البالغ 18 عاما قادما من فنار بخشة، عرض ريال مدريد جعلني لا أنظر لبرشلونة أو لأي عرض آخر.

وتعاقد ريال مدريد مع جولر (18 عاما) من فناربخشه التركي أمس الخميس لمدة 6 سنوات، بعدما سطع اسمه بين أبرز المواهب الصاعدة في العالم، وكان محور اهتمام أندية كبرى ومنها الغريم برشلونة.

وقال: تلقيت العديد من العروض لكن الأولوية كانت لريال مدريد دائمًا، إنه أكبر ناد في العالم وأشعر بالفخر، عرض ريال مدريد جعلني لا أنظر لبرشلونة أو لأي عرض آخر.

ويجيد جولر، الذي سيحمل القميص رقم 24، اللعب بمراكز مختلفة في خط الوسط والهجوم، وقال إنه سيلعب في أي مكان يحدده المدرب كارلو أنشيلوتي، لكنه يشعر براحة أكبر في العمق وجهة اليمين.

واستبعد إمكانية إعارته لفريق آخر لاكتساب الخبرة ولعب دقائق أكثر في ظل المنافسة القوية.

وقال: لا أفكر في الخروج معارا، تعاقد معي ريال مدريد وجئت للعب هنا، أنا مستعد للعمل وبذل كل ما لدي من جهد، فأنا أريد أن أكون أسطورة هنا مثل كريستيانو رونالدو ومسعود أوزيل وجوتي، والتعلم من لوكا مودريتش أفضل لاعب وسط في العالم.

وتزامل جولر مع أوزيل، نجم ألمانيا وريال مدريد السابق المنتمي لجذور تركية، في فناربخشه، وقال جولر إن اللاعب الفائز بكأس العالم بمثابة شقيق له وأعطاه نصائح قبل الانضمام إلى أهم فريق في العالم.

وخسر ريال لقب الدوري الإسباني الموسم الماضي لمصلحة غريمه برشلونة، وخرج من قبل نهائي دوري أبطال أوروبا أمام مانشستر سيتي البطل، لكنه فاز بكأس الملك.

وتعاقد ريال مع لاعب الوسط الإنجليزي جود بيلنغهام والظهير الأيسر فران غارسيا واستعار المهاجم خوسيلو كما استعاد لاعب الوسط إبراهيم دياز بعدما ودع هدافه كريم بنزيمة والثنائي ماركو أسينسيو وإيدن هازارد.