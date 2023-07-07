السجن مدى الحياة لطالب أنهى حياة معلمته (شاهد)

قضت السلطات الأمريكية بسجن طالب مدى الحياة بعدما قتل معملته بسبب حصوله على درجات متدنية.

عرضت فضائية "العربية"، اليوم الجمعة، تقريرًا يرصد تفاصيل حكم السلطات الأمريكية بسجن الطالب مدى الحياة بتهمة القتل الوحشي لمعلمته.

أشار إلى أن الطالب يدعي ويلارد ميلر الذي يبلغ من العمر 17 عامًا وأيضًا صديقه وجيريمي غوديل الذي يبلغ من العمر 18 عامًا اعترفا بقتل معلمة اللغة الإسبانية عام 2021 بمضرب بيسبول بسبب إعطائهما درجات متدنية في المادة، وأخفيا جثتها في منتزه قبل أن تعثر عليها الشرطة.

يشار إلى أن ميلر قدَّم اعتذاره خلال المحاكمة لعائلة معلمته متحملا المسئولية كاملة، قائلًا: “أود أن أغتنم هذه الفرصة لأتحمل المسئولية عن الدور الذي لعبته في مقتل نهيما جرابر، أود أن أعتذر عن أفعالي أولا وقبل أي شيء للعائلة، أنا آسف وبصدق عن المحنة التي سببتها لك وللدمار الذي سببته لعائلتك، ومن كل قلبي أنا أسف لخسارتكم”.

لم تصدر المحكمة حكمها النهائي في صديقه غوديل المتورط أيضًا في الجريمة، فيما وضعت المحكمة إمكانية الإفراج المشروط عن ميلر بعد 35 عامًا.

في سياق آخر، شهدت إحدى المدارس الثانوية بولاية فلوريدا الأمريكية، حادثًا صادمًا، حين اعتدى طالب من ذوي الاحتياجات الخاصة، على معلمته، بشكل وحشي، بسبب منعه من استخدام أحد أجهزة اللعب، أثناء الدراسة.

طالب يعتدي بوحشية على معلمته لأنها منعته من اللعب:

تداول رواد منصات التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للحادث، إذْ ظهر الطالب البالغ من العمر 17 عامًا، وهو يجري خلف معلمته جوان نايديتش، 57 عامًا، قبل أن يطرحها أرضًا، ويبدأ في لكمها.

استمر الطالب في ضرب المعلمة، فيما بدأ المحيطون بهما في إبعاده عنها، ومحاولة إنقاذها بعد فقدانها الوعي، إذْ تم نقلها لتلقي العلاج من إصاباتها الخطرة، وفقًا لصحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

أكد شهود أن الطالب الذي لم يكشف عن هويته، أبلغ زملاءه أنه يعتزم قتل معلمته جوان نايديتش، بعد سحبها جهاز «نينتندو» الخاص به، ومنعه من اللعب به.

اعتقلت الشرطة الطالب، ووجهت إليه تهمة الضرب المبرح مع الأذى الجسدي، والتي قد تصل عقوبتها إلى السجن لمدة 5 سنوات، وهو حاليًا محتجز لدى دائرة قضاء الأحداث، كونه لم يبلغ السن القانونية.