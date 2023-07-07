الهلال السعودي يبدأ تحركاته لضم سيرجي سافيتش من لاتسيو

بدأت إدارة نادي الهلال السعودي تحركاتها من أجل التعاقد مع اللاعب الصربي سيرجي سافيتش نجم فريق لاتسيو الإيطالي ضمن خطة القلعة الزرقاء لدعم صفوفها خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري.

وأكدت التقارير السعودية الصادرة اليوم الجمعة أن الهلال بدأ أولى خطواته لضم سيرجي سافيتش لاعب لاتسيو، وأن النادي سيواجه صعوبة في حسم الصفقة في ظل اهتمام أندية يوفنتوس وانتر ميلان بخدمات اللاعب.

وكان الهلال قد أعلن تعاقده مع النجم البرتغالي روبن نيفيز لدعم خط وسط الفريق، والنجم السنغال كوليبالي لدعم دفاع الفريق قادمًا من صفوف تشيلسي، في صفقات صيفية من العيار الثقيل.

ومازالت تواصل إدارة الهلال تحركاتها من أجل حسم المزيد من الصفقات لدعم الفريق استعدادًا للموسم الجديد الذي يستهدف فيه الزعيم استعادة لقب بطولته المفضلة، والتي توج بها الاتحاد الموسم الماضي.

الأهلي السعودي يقدم عرضًا مغريًا لـ دييجو سيميوني

قدم نادي الأهلي السعودي عرضًا مغريًا للمدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد الإسباني من أجل تولي مهمة القيادة الفنية لفريق الراقي خلال الموسم الجديد من الدوري السعودي للمحترفين.

وذكرت صحيفة ماركا الإسبانية في تقرير لها اليوم الجمعة أن عرض الأهلي لـ المدرب دييغو سيميوني مُغري بشكل كبير، وأن العرض القادم من المملكة العربية السعودية من شأنه أن يجعله على قائمة الأعلى راتبًا.

وتسابق إدارة الأهلي السعودي الزمالك من أجل التعاقد مع مدير فني كبير لقيادة الفريق في الفترة المقبلة بما يتناسب مع تطلعات النادي والصفقات القوية التي أبرمتها الإدارة في الميركاتو الصيفي حتى الآن.

ونجح الأهلي حتى الآن في التعاقد مع الحارس السنغالي الكبير ميندي قادمًا من تشيلسي الإنجليزي، كما تعاقدت الإدارة مع النجم البرازيلي روبيرتو فيرمينو قادمًا من ليفربول الإنجليزي.