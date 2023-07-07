ذكرى استشهاد المنسي.. رحل الجسد وظلت الروح تشع قوة وصلابة (فيديو)

أحيى الإعلامي مصطفى بكري، الذكرى السادسة لاستشهاد البطل العقيد أركان حرب أحمد منسي، إثر هجوم إرهابي غاشم في صباح يوم الجمعة الموافق 7 يوليو من عام 2017، في واقعة تعرف بـ معركة البرث، والتي جسدت معركة القوات المسلحة في مواجهة التنظيمات الإرهابية والتكفيرية.

ولفت بكري إلى أن الشهيد أحمد المنسي، ظل يقاتل ويصطاد العناصر الإرهابية، في قصة بطولية لا يمكن أن ينساها المصريين، منوهًا إلى أن أسرة المنسي اكتسبت منه القوة والصلابة، حتى نشعر أن جميعهم المنسي.

دماء الشهداء تروي كل أجزاء مصر

وأشار خلال تقديمه برنامج حقائق وأسرار، المذاع على قناة صدى البلد، إلى أن كل جزء في أرض مصر يروى بدماء الشهداء من الجيش والشرطة، مطالبًا بالتذكر الدائم لقصص البطولات التي جعلت الشعب يشعر بالأمن والأمان.

وأوضح بكري، أن الشهيد أحمد المنسي رحل هو ورفاقه بأجسادهم، ولكن أرواحهم لا زالت موجودة والجميع يتذكرها، وأن قصص بطولاتهم أصبحت تخلد موقفهم البطولي.