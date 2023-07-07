إصابة شخصين فى حريق مطعم شهير بفيصل

سيطرت قوات الحماية المدنية بالجيزة، علي حريق نشب داخل مطعم شهير بشارع فيصل بمنطقة الطالبية، مما أسفر عن إصابة مدير المطعم وعامل بحروق متفرقة، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

اصابة شخصين في حريق مطعم شهير بفيصل

كانت البداية بتلقي غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل مطعم شهير بشارع فيصل بدائرة قسم شرطة الطالبية وعلى الفور أمر اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بالدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات وتم عملية إخماد الحريق، مما أسفر عن إصابة مدير المطعم وعامل بحروق متفرقة، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

حادث التجمع الأول

كما لقى عامل مسجد حتفه ، أثناء عبوره الطريق صدمته سيارة بمنطقة التجمع الأول، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

كما تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، بلاغا من الخدمات الأمنية بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، مفاده وجود مصادمة، وعلى الفور انتقل رجال مرور القاهرة لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين أنه أثناء عبور “حسن.ع” عامل مسجد للطريق بمنطقة التجمع الأول صدمته سيارة مسرعة، مما أسفر عن إصابته، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، لكنه فارق الحياة أثناء تلقيه الإسعافات الأولية.

وتحفظ فريق من رجال المباحث من كاميرات المراقبة لتفريغها للوقوف على ملابسات الواقعة.

وكشفت التحريات أن المتهم يدعى (م ع أ) رجل أعمال ومالك سلسلة مطاعم شهيرة، وكان يقود سيارة BMW بيضاء اللون وهرب عقب ارتكاب الحادث.

ويكثف رجال المباحث لضبط مالك السيارة، وتحرر محضر رقم 9787 جنح التجمع الأول لسنه 2023، وتولت النيابة العامة التحقيق.

ووضعت الإدارة العامة للحماية المدنية مجموعة من الأخطاء التي يرتكبها قاطنو الشقق والعقارات السكنية، تؤدي إلى اندلاع الحرائق، منها عدم وجود فتحات تهوية سواء في الشقق أو داخل المخازن التي تحتوي على مواد قابلة للاشتعال.

وتشدد الإدارة على عدم استعمال أسلاك كهربائية مقلدة لا تتحمل الضغوط وتؤدي لنشوب حرائق بسبب الماس الكهربائي، بالإضافة إلى الأحمال الزائدة، بسبب تشغيل الأجهزة الكهربائية، وتخزين مواد سريعة الاشتعال بجوار مصدر حراري.