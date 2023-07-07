ضبط 3500 كيلو دقيق مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء

نفذت مديرية التموين بالإسماعيلية، بالتعاون مع مباحث التموين عدة حملات تموينية لإحكام الرقابة على الأسواق، والتفتيش على المحال التجارية؛ للتأكد من توافر السلع الغذائية الأساسية، وبأسعار مناسبة للمواطنين، والتأكد من تقديم منتج آمن للمستهلك.

أسفرت الحملات التموينية عن ضبط 4 مخابز لتصرفهم فى كمية من الدقيق البلدى المدعم بدون وجه حق، وتقدر بثلاثة أطنان ونصف من الدقيق قبل بيعها بالسوق السوداء، وضبط أحد التروسيكلات يحمل شيكارة دقيق بلدى مدعم، بجانب ضبط كمية تقدر ب 340 علبة سجائر مجهولة المصدر وبدون بيانات.

كما أسفرت الحملات التموينية عن تحرير عدد من المخالفات فى قطاع الرقابة على المحال التجارية، عبارة عن 28 محضرا لعدم الإعلان عن الأسعار، و7 محاضر بيع بأزيد من السعر، و25 محضرا عدم حمل شهادة صحية، ومحضرا سلع مجهولة المصدر، و3 محاضر عدم استخدام لافتة باللغة العربية، ومحضرا لحيازة سلع تموينية بدون وجه حق.

وفيما يخص الرقابة على المخابز، تم تحرير 11 محضرا إنتاج خبر ناقص الوزن، و7 محاضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و13 محضرا لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، و32 محضرا لعدم نظافة أدوات العجن، و6 محاضر لعدم إعطاء بون الصرف للمواطن، وعدد 3 محاضر لعدم وجود سجل بالمخبز، و6 محاضر توقف عن الإنتاج، و4 محاضر تصرف فى الدقيق بدون وجه حق.

جاء ذالك تنفيذا لتوجيهات اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية، بالمتابعة الدائمة للحالة الاقتصادية والسلع بالأسواق، والتأكد من صلاحيتها والتصدى لاحتكار السلع والغش التجارى.