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الجمعة 07 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

ضبط أسماك منتهية الصلاحية بأحد مطاعم مدينة دهب

بوابة الوفد الإلكترونية

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة جنوب سيناء، عن ضبط جمبري واستاكوزا منتهية الصلاحية بأحد المطاعم بمدينة دهب خلال حملة تفتيشية علي المطاعم والمحلات التجارية، وذلك بالتنسيق مع حماية المستهلك بجنوب سيناء، وأسفرت عن تحرير 23 محضرًا.

كما ضبطت الحملة 28 كيس جمبري زنة الكيس 1.2 كيلو بإجمالي 33.6 كيلو منتهية الصلاحية.

 تم ضبط 16 طبق استاكوزا مجمدة غير مدون عليها بيانات إنتاج أو صلاحية بإجمالي 11.2 كيلو.

 تم تحرير 7 محاضر عدم إعلان عن الأسعار و14 محضرًا عدم حمل شهادات صحية، ومحضر بيع بأزيد من السعر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.

الجريدة الورقية