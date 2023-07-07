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الجمعة 07 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

نجوم إفريقيا يجتمعون لتنفيذ رؤية تطوير جديدة للقارة السمراء

وائل جمعة بمؤتمر
وائل جمعة بمؤتمر الروابط بين دول أفريقيا

شهدت العاصمة المغربية الرباط تنظيم مؤتمرٍ دوليٍ لتعزيز سبل التعاون بين دول القارة الإفريقية، على هامش استضافة أسود الأطلس  بطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة، بالتعاون مع الاتحاد الإفريقي "كاف"،والاتحاد المغربي لكرة القدم.

 

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مدرب المغرب: منتخب مصر كتاب مفتوح بالنسبة لنا

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منتخب مصر يحقق إنجازًا كبيرًا في بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة

 

 أقيم المؤتمر تحت عنوان "المغرب ضمن قارته.. كرة القدم عامل تكامل ورؤية عالمية للقارة"، فيما يستهدف المؤتمر جهود المملكة المغربية في تأسيس نموذج تعاوني مستدام تجمع بين الخبراء وصناع القرار وممثلي الوسط الكروي.

 شهد المؤتمر تواجد نجوم كرة القدم السابقين فى القارة الإفريقية وأبرزهم: المصري وائل جمعة، والغاني أسامواه جيان، والسنغالي الحاج ضيوف، والتوجولي إيمانويل أديبايور، والتونسي كريم حقي، والزامبي كالوشا بواليا.

جانب من المؤتمر

 

جانب من المؤتمر

 

جانب من المؤتمر

 

جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر

مصر والمغرب فى نهائي أمم إفريقيا تحت 23 سنة: 

 يخوض منتخب مصر الأوليمبي مواجهة مرتقبة أمام نظيره المغربي فى المباراة التى تجمع المنتخبين ضمن منافسات نهائي أمم إفريقيا تحت 23 سنة، المقرر إقامتها غدًا السبت  8 يوليو في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت القاهرة على ستاد مولاي الأمير عبدالله بالعاصمة المغربية.

موعد مباراة مصر والمغرب فى نهائي أمم إفريقيا تحت 23 سنة:       

  تنطلق صافرة أحداث مباراة مصر والمغرب في نهائي بطولة "الكان" تحت 23 عامًا، في تمام الحادية عشرة من مساء السبت المقبل.

القنوات الناقلة لمباراة مصر والمغرب:

 تذاع المواجهة المرتقبة بين مصر والمغرب عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية، التي حصلت على حقوق بث البطولة خلال النسخ الماضية بشكل حصري.

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